Bogotá

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Datos climáticos muestran que en este mes Bogotá puede registrar lluvia por más de 20 días, con temperaturas que oscilan entre los 9 °C y 19 °C en promedio.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 8:01 p. m.
Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.
Foto: X: @Ambientebogota

El fenómeno climático que ha traído lluvias persistentes y temperaturas más bajas de lo esperado en Bogotá continuará marcando el inicio del año, según el meteorólogo Max Henríquez, reconocido por sus análisis sobre el clima colombiano.

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

A comienzos de enero, Henríquez advirtió que la capital y la sabana experimentarán jornadas con nubosidad y precipitaciones, invitando a la ciudadanía a prepararse con abrigo y paraguas, ya que estos patrones se mantendrán al menos dos días más tras el inicio del episodio húmedo.

Las condiciones actuales contrastan con la tradicional temporada seca que suele caracterizar a enero en la región andina, lo que ha generado sorpresa entre los habitantes de la capital.

Colapso total: Lluvias y granizo en Bogotá hoy, lunes 26 de enero; estas son las vías inundadas que reportan los usuarios por redes
Las lluvias torrenciales han provocado impresionantes inundaciones en Soacha.
Foto: Imagen tomada de @haterdeplatanal

“Llueve en los llanos, el piedemonte sur de la cordillera oriental, Boyacá y la sabana de Bogotá. Saquen sus paraguas porque estas lluvias aún van a durar uno o dos días más”, escribió Henríquez en su cuenta de X.

Datos climáticos muestran que en este mes Bogotá puede registrar lluvia en más de 20 días, con temperaturas que oscilan entre los 9 °C y 19 °C en promedio, lo que explica la sensación de frío en amplias franjas del día.

Inundaciones en Bellavista, Kennedy (Bogotá).
Foto: Felipe Rodríguez

Henríquez también advirtió sobre la posible llegada en 2026 de un evento de El Niño, un fenómeno que se desarrolla en el Pacífico tropical y que altera los patrones de viento y lluvia a nivel global. De confirmarse su desarrollo en el segundo semestre del año, este podría elevar las temperaturas y modificar los ciclos de precipitación habituales en Colombia.

El especialista ha insistido en que los pronósticos deben interpretarse con cautela y en el contexto de factores como la variabilidad climática y las tendencias globales.

Inundaciones en Bellavista, Kennedy (Bogotá).
Foto: Felipe Rodríguez

Aun así, la combinación de lluvias atípicas para la época y las proyecciones sobre El Niño mantienen a expertos y autoridades en alerta, mientras la ciudad enfrenta un inicio de año pasado por agua y con sensación térmica baja.

Noticias Destacadas