Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

La capital colombiana enfrenta una nueva tarde complicada este miércoles 28 de enero, luego de que se presentaran intensas lluvias de forma simultánea en distintos sectores de la ciudad, afectando gravemente la movilidad.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), a esta hora se registran lluvias en varias localidades de Bogotá, entre ellas Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Chapinero, Engativá, Barios Unidos, Suba, Santa Fe y Usme, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y en el desarrollo normal de algunas actividades.

#AEstaHora llueve en las localidades de:

- Santa Fe

- San Cristóbal

- Rafael Uribe Uribe

- Tunjuelito

- Ciudad Bolívar



Consulta el minuto a minuto de las lluvias en Bogotá en https://t.co/sUyXbvhX9Z



Seguimos monitoreando la ciudad. pic.twitter.com/x539o0pvbi — IDIGER (@IDIGER) January 28, 2026

La continuidad de las lluvias ocasionó anegaciones en importantes corredores viales y disminuyó de forma significativa la visibilidad tanto para conductores como para peatones, además de generar inundaciones, caída de árboles y la interrupción temporal de algunos servicios de transporte.

Ante las constantes precipitaciones que se han presentado recientemente en la capital, la Secretaría de Ambiente insiste en la necesidad de retirar los residuos de las calles antes y después de las lluvias, con el fin de facilitar el flujo del agua y prevenir emergencias, recordando que una correcta disposición de desechos es clave para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje y disminuir el riesgo de inundaciones.

¡Prevenir es mejor que lamentar! ⚠



Antes y después de la lluvia, limpia los residuos en tu calle. Ayudemos al agua a fluir sin barreras y evitemos emergencias. ¡Cada acción cuenta! ♻✨ #LluviasEnBogotá pic.twitter.com/H2lMzcIA9y — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) January 28, 2026

La persistencia de las lluvias generó acumulación de agua en vías principales, según la cuenta oficial de Bogotá Tránsito:

Av. Primero de Mayo con carrera 27.

Carrera 39 con calle 28A Sur.

Calle 30 sur con carrera 34A.

Av. Boyacá con calle 66 Sur.

Av. Boyacá con carrera 18.

Av. Calle 68 con carrera 61A.

Por su parte, las condiciones climáticas también afectaron el transporte por cable. TransMilenio anunció la suspensión preventiva del TransMiCable ante la activación de una alerta roja por tormenta eléctrica en su área de operación, aunque, según informaron en redes sociales, el servicio se reanudó más tarde tras la mejora del clima.