Sur de California sigue bajo lluvias intensas: carreteras inundadas y viajeros atrapados

La tormenta persistente mantiene en emergencia a comunidades y bloquea vías clave como la I 15, mientras autoridades advierten sobre desbordes y lodo.

Margarita Briceño Delgado

26 de diciembre de 2025, 12:17 p. m.
La comunidad de Wrightwood enfrenta inundaciones y caminos cubiertos de barro, mientras autoridades locales mantienen evacuaciones preventivas y rescates en curso. Foto: Captura de pantalla video abc 7 News

El sur de California enfrenta un prolongado episodio de lluvias intensas que continúa este viernes 26 de diciembre, causando inundaciones, cierres de carreteras y dejando a numerosos viajeros atrapados, mientras las autoridades mantienen alertas en varias comunidades.

Lluvias persistentes mantienen en alerta al sur de California

Las fuertes precipitaciones provocadas por un río atmosférico siguen azotando la región, descargando grandes cantidades de agua en pocas horas.

La situación ha generado inundaciones repentinas y flujos de lodo, particularmente en zonas con suelos saturados o afectadas por incendios forestales previos.

Meteorólogos advierten que las lluvias podrían continuar afectando al estado durante las próximas horas, aumentando el riesgo de deslizamientos y daños materiales.

Las lluvias persistentes también han afectado servicios básicos como electricidad, transporte público y suministro de agua en varias comunidades, complicando la vida diaria de los residentes y aumentando la presión sobre los equipos de emergencia.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada mediante alertas oficiales y redes sociales, mientras se priorizan los rescates y se evalúa el impacto de las inundaciones en barrios, negocios y rutas críticas del sur de California.

Carreteras bloqueadas y emergencias en comunidades clave

De acuerdo a lo que informan medios como abc 7 News, el tráfico en la interestatalI-15 y otras vías principales sigue interrumpido, con viajeros atrapados por agua y lodo.

Autoridades locales han declarado estado de emergencia en varios condados, incluyendo Los Ángeles, San Bernardino y Riverside, y continúan las evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables, como Wrightwood, donde las lluvias han generado cierres de caminos y riesgo de desbordes.

Conforme a lo que indica The Guardian, aunque la intensidad de la lluvia puede variar, el riesgo de inundaciones y deslizamientos persiste debido al suelo saturado y los ríos desbordados.

Las intensas lluvias han dejado a lugares como Wrightwood bajo alerta, con calles y caminos cubiertos de lodo.

Por esto, se han iniciado evacuaciones preventivas y equipos de rescate trabajan para asistir a residentes y turistas atrapados por las inundaciones.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, mantenerse alejados de zonas bajas o montañosas afectadas y seguir las instrucciones oficiales, mientras los equipos de rescate trabajan para asistir a quienes quedaron atrapados en carreteras o comunidades aisladas.

Fuertes lluvias y desbordes afectan al sur de California, bloqueando carreteras, generando lodo y dejando a comunidades y viajeros en alerta Foto: Captura de pantalla YouTube@ktlathecw

El sur de California continúa enfrentando un escenario de emergencia en pleno periodo navideño.

Las lluvias persistentes, carreteras bloqueadas y comunidades en riesgo ponen a prueba la preparación de las autoridades y la resiliencia de los residentes, recordando la fuerza de los fenómenos climáticos extremos y la necesidad de mantener la precaución hasta que el sistema de tormentas se aleje.

