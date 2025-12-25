Mundo

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Angeles.

Parte de la Ruta Estatal 138 de California se desvaneció debido a las inundaciones.
Parte de la Ruta Estatal 138 de California se desvaneció debido a las inundaciones. Foto: AP

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California y se pronostican más aguaceros para este jueves durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios.

Impulsada por un río atmosférico conocido como “Expreso Piña”, que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

“Una corriente de aire muy húmeda provocará fuertes lluvias en California el jueves”, incluida Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Advirtió que hay un “riesgo moderado” de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California desde el jueves hasta la mañana del viernes y que “son posibles numerosas inundaciones repentinas”, con riesgo de arrastre de escombros, especialmente en zonas donde los incendios forestales han destruido la vegetación y debilitado los suelos.

Intensas lluvias en el sur de California
Se observan daños en la Ruta Estatal 138 de California, cerrada tras las inundaciones del miércoles. Foto: AP

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Angeles.

Le miércoles se registraron lluvias intensas, de hasta 25,4 cm en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y flujos de escombros.

Intensas lluvias en el sur de California
Una carretera se inunda en el centro de Wrightwood, California. Foto: AP

El diario Los Angeles Times informó que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego que fue abatido por la caída de un árbol.

En el condado de San Bernardino, adyacente a Los Angeles, las autoridades dijeron a la AFP que trabajan este jueves para desviar el agua de las inundaciones.

Intensas lluvias en el sur de California
Un auto se enterró en lodo tras una inundación en Wrightwood, California. Foto: AP

El departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas “a salir de sus viviendas” o que quedaron “varadas en sus vehículos”, indicó su portavoz Christopher Prater.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

Intensas lluvias en el sur de California
Intensas lluvias en el sur de California. Foto: AP

Las inundaciones podrían incluir flujos de escombros en o cerca de áreas quemadas recientemente”, agregó el boletín del NWS.

*Con información de AFP

