El FBI advirtió a los departamentos de policía de California en los últimos días que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones a la Costa Oeste, según una alerta revisada por ABC News.

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”, señaló la alerta.

La alerta surgió en un momento en que la administración de Trump intensificaba su ofensiva sostenida contra la República Islámica. En respuesta, Irán ha llevado a cabo ataques con drones dirigidos a distintos objetivos a lo largo de Oriente Medio.

Mapa de Los Ángeles, California. Foto: Getty Images

Por su parte, una portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles declinó hacer declaraciones sobre el asunto. De igual manera, la Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata ante la solicitud de comentarios realizada por los medios.

En los últimos meses, los servicios de inteligencia de Estados Unidos también han expresado inquietud por el aumento en el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos.

Las autoridades temen que esta tecnología pueda llegar a emplearse para lanzar ataques contra fuerzas o personal estadounidense que operan cerca de la frontera con México.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó a ABC News: “La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades”.

Irán podría enviar drones a EE.UU., según el FBI. Foto: AP

Irán atacó varios navíos en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, y aseguró que está preparado para una guerra larga que “destruirá” la economía mundial.

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que el conflicto terminará “pronto” y que “prácticamente no queda nada por atacar en Irán”, cuya población lleva doce días bajo las bombas.

El impacto económico está presionando al presidente estadounidense Donald Trump, criticado por sus rivales por haber lanzado una guerra sin prepararse para las consecuencias.

El presidente Donald Trump habla en una conferencia de prensa el lunes 9 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

Sin embargo, este miércoles aseguró que “en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá” y que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán, en declaraciones al sitio web de noticias Axios.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero con un ataque en el que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Su hijo Mojtaba Jamenei ha sido nombrado su sucesor, aunque aún no ha aparecido en público y, según algunos medios, resultó herido en el mismo ataque en el que murió su padre.

Con información de AFP*