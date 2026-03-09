Donald Trump envía ultimátum a Irán: prometió un ataque “veinte veces más fuerte” si no cumple con esta orden

Luego de una rueda de prensa que el presidente Donald Trump ofreció a periodistas en Miami, el mandatario estadounidense envió un duro mensaje a los líderes de Irán, a través de la red social Truth.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora”, dijo Trump.

“Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda!”, continuó diciendo el presidente Trump en su mensaje.

Mensaje emitido por Donald Trump Foto: Truth: Donald Trump

“Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, el precio de los contratos de referencia del crudo se disparó por encima de los 100 dólares por barril —sus niveles más altos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022— antes de retroceder tras las declaraciones de Trump sobre un eventual final próximo de la guerra.

Los precios de referencia del petróleo subieron entre un 40 % y un 50 % desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña militar contra Irán, mientras que las bolsas de todo el mundo cayeron, afectando a fondos de pensiones y ahorros.

Estrecho de Ormuz Foto: Getty

Las señales de Trump de que el conflicto sería de corta duración repercutieron positivamente en Wall Street, y el sentimiento se extendió el martes a las bolsas asiáticas.

Los precios del petróleo cayeron el martes 7 % en el comercio matinal asiático, con precios de alrededor de 90 dólares por barril.

Trump respondió a pregunta sobre cuándo terminará la guerra en Irán y dijo estar listo para golpear “muy, muy duro”

Más temprano, el presidente de Estados Unidos dijo que la ofensiva contra Irán está “prácticamente terminada”, más de una semana después de que los Ejércitos estadounidense e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, dijo en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, porque “no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar”. “Se va a terminar muy rápido”, subrayó.

El presidente Donald Trump habla en una conferencia de prensa el lunes 9 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. Foto: AP

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca detalló que Irán que “no tienen Armada, ni comunicaciones, ni Fuerza Aérea”. “Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones”, recalcó.