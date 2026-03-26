Israel asegura haber ‘eliminado’ al jefe de la Armada de Irán, encargado de cerrar el estrecho de Ormuz

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

“La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo Katz en un video.

“El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”, añadió.

Ministro israelí de Defensa, Israel Katz Foto: AFP

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

“Las FDI seguirá eliminándolos uno a uno”, dijo Katz, al tiempo que ha puntualizado que la muerte de Tangsiri supone “una noticia importante” para Estados Unidos y “una muestra de la ayuda de las FDI a la hora de abrir el estrecho de Ormuz”.

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“Seguimos operando en Irán con todo nuestro poderío para lograr los objetivos de la guerra”, asveró.

La muerte de Tangsiri, nacido en 1964 y comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria desde 2018, no ha sido por ahora confirmada por las autoridades de Irán. El hombre estaba bajo sanciones de Estados Unidos desde junio de 2019, cuando fue designado por Washington como “un terrorista”.

Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes. Foto: X@ElectionWiz

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

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Por otro lado, el presidente Donald Trump afirmó que Irán debe “ponerse en serio rápidamente” en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Los negociadores iraníes están “suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Donald Trump Foto: AP / Adobe stock

“Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!”, agregó el mandatario estadounidense.