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Irán rechazó propuesta de Estados Unidos para ponerle fin a la guerra: estas son las razones

Intermediarios habían enviado a Irán el plan de EE. UU. que consta de 15 puntos.

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Redacción Mundo
25 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
Donald Trump presentó un plan de 15 puntos.
Donald Trump presentó un plan de 15 puntos. Foto: AP / Adobe stock

Un plan de 15 puntos con las propuestas de Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en Oriente Medio fue enviado a Irán a través de mediadores paquistaníes.

Irán niega que haya negociaciones “directas o indirectas” con Estados Unidos

La confirmación llegó después de que el presidente estadounidense Donald Trump se declarara optimista sobre el fin de casi un mes de conflicto y Teherán anunciara que permitiría el paso de buques petroleros “no hostiles” por el crucial estrecho de Ormuz.

Ambos confirmaron que el plan para ponerle fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero “fue enviado a Irán vía Pakistán”.

Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán
Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, Irán habría rechazado la idea, afirmando que se trata de una posición “excesiva” que evidencia la falta de voluntad de Washington de llegar a un pacto y reiteró que Teherán pondrá las “condiciones” al cese de las hostilidades.

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Para la República Islámica las propuestas son “excesivas” y no corresponden con la realidad en el terreno.

“Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, dijo el citado funcionario a Press TV, que ha indicado que Teherán ha comunicado a todos los intermediarios que un alto el fuego está condicionado a la aceptación de todas sus condiciones.

El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024.
El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

“No se celebrarán negociaciones antes de eso”, ha indicado, en alusión a los distintos aspectos para pactar un alto el fuego e insistir en que las represalias de Irán continuarán hasta que se cumplan las condiciones iraníes.

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la “agresión y asesinatos” contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, así como reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y su ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, han estado en estrecho contacto con altos funcionarios iraníes y se han declarado dispuestos a acoger negociaciones. Dialogan asimismo con los países del Golfo.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian
Donald Trump y Masoud Pezeshkian. Foto: Getty Images

La oficina de Sharif dijo que habló con el gobernante de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Islamabad y Riad tienen un pacto de defensa mutua.