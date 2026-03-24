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Trump afirma que EE. UU. negocia con Irán para acabar la guerra y revela que Teherán “nos dio un regalo muy grande”

Sobre el régimen de los ayatolás, el mandatario aseguró que “están totalmente derrotados. Militarmente, están acabados”.

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Redacción Mundo
24 de marzo de 2026, 5:45 p. m.
Donald Trump se refirió a un eventual acuerdo con Irán.
Donald Trump se refirió a un eventual acuerdo con Irán. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que negocia con Irán para poner fin a la guerra “ahora mismo”, a pesar de que Teherán no lo ha confirmado e Israel promete seguir con su ofensiva militar.

“Estamos en negociaciones ahora mismo. Les aseguro que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría estar en su lugar? Miren, su armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido. Prácticamente todo lo que tenían se ha perdido”, dijo el presidente estadounidense.

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Sobre su esperanza de que las negociaciones de paz con Irán tengan éxito, Trump manifestó: “Creo que vamos a terminar con esto. No puedo asegurarlo. Hemos ganado... Literalmente, tenemos aviones sobrevolando Teherán y otras partes de su país. No pueden hacer nada al respecto. Por ejemplo, si quiero destruir esa central eléctrica, no pueden hacer nada... Están totalmente derrotados... Militarmente, están acabados”.

Donald trump. Donald Trump Diplomacia y conflicto internacional desde Palm Beach.
Donald Trump habló del futuro de la guerra de Estados Unidos con Irán. Foto: Composición Semana/Getty Images

Teherán ha negado ser parte de cualquier conversación para poner fin a la guerra, que ya entra en su cuarta semana y ha perturbado el suministro mundial de petróleo que pasa por el estratégico estrecho de Ormuz.

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“Ayer, hicieron algo que, en realidad, fue asombroso. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, por un valor enorme de dinero”, mencionó Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Eso significó una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada”, insistió.

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Hablando en la ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, Trump dijo que el “regalo” era “muy significativo” y añadió que estaba “relacionado con el petróleo y el gas”.

Cuando se le preguntó si estaba relacionado con su exigencia de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz al tráfico de petróleo, Trump respondió: “Sí, estaba relacionado con el flujo y con el estrecho”.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei
Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense añadió que el “regalo” no estaba relacionado con el programa nuclear de Irán, pero repitió su afirmación de que la parte iraní ya “aceptó que nunca tendrá un arma nuclear”.

Trump aún no ha revelado con quién está negociando Estados Unidos en Teherán. El republicano se limitó a decir el lunes, cuando pospuso por cinco días su amenaza de atacar los sitios energéticos de Irán, que se trata de una “persona de alto nivel”, según dijo. “En realidad estamos hablando con la gente adecuada, y ellos quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas”, informó Trump.

El entonces líder supremo iraní Alí Jamenei fue asesinado el primer día de la campaña aérea conjunta entre Israel y Estados Unidos. Su sucesor, Mojtaba Jamenei, no ha sido visto en público.

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*Con información de AFP.