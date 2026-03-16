¿Líder del régimen de Irán está vivo?: Esto dijo el presidente Trump en plena rueda de prensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que no sabe si el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está vivo después de haber resultado herido en bombardeos y de no haber aparecido todavía en público desde su designación.

“Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, y que resultó gravemente herido. Otros aseguran que está muerto”, comentó el presidente estadounidense.

Trump no pudo contener su risa tras conocer un rumor sobre el nuevo líder supremo iraní. Esta es la historia

“No se sabe (...) si está muerto o no”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán está negociando con Estados Unidos el fin de la guerra, aunque ha descartado un acuerdo inmediato, tras sembrar dudas sobre el liderazgo en el país.

“Están negociando, y nosotros siempre hablamos (...). Yo hablo con todo el mundo, porque a veces de eso salen resultados”, ha indicado el presidente de Estados Unidos en declaraciones públicas desde la Casa Blanca.

Trump on the fate of Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei:

“A lot of people are saying he’s badly disfigured.

Some are saying he lost a leg, one leg, and that he’s been hurt very badly.

Other people are saying he’s dead.

Nobody is saying he’s 100% healthy.” “We… https://t.co/91bX54amZu pic.twitter.com/IkcMANT8ms — OSINT PULSE (@realOG0527) March 16, 2026

En todo caso, ha señalado que Teherán puede “no estar listo todavía” para un pacto, a la luz de que “están recibiendo una paliza”. “No sé si están listos aún”, ha reflexionado.

A renglón seguido, el dirigente estadounidense ha sembrado dudas sobre el liderazgo en Irán indicando que “ni siquiera se sabe quiénes son sus líderes” por lo que dificulta cualquier acuerdo.

“Todos sus líderes están muertos, hasta donde sabemos. Pero están todos muertos. No sabemos con quién estamos tratando”, ha detallado, tras recalcar que Washington acabó con la cúpula dirigente del país en sus oleadas de bombardeos sobre la República Islámica.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de la junta directiva del Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas en el Salón Este de la Casa Blanca, el lunes 16 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

En esa línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista con un canal de televisión estadounidense que “no hay ningún problema” con Mojtaba Jamenei, quien aún no ha hecho ninguna aparición pública desde que fue nombrado líder supremo de Irán el 8 de marzo.

“Ya verán, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo”, quien resultó herido en un bombardeo, declaró el ministro al canal MSNow en respuesta a una pregunta sobre su estado de salud.

Por otro lado, Donald Trump criticó a algunos países por la tibia respuesta a su llamamiento para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán en la guerra en Oriente Medio.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei Foto: Getty Images

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el presidente estadounidense. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió.

Trump dijo que varios países -que no nombró- se habían comprometido a ayudar a asegurar la vía marítima, una vía de paso crucial para el comercio mundial de petróleo, pero arremetió contra otros que no se mostraban “entusiasmados”.

Con información de AFP y Europa Press*