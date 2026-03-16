Trump no pudo contener su risa tras conocer un rumor sobre el nuevo líder supremo iraní. Esta es la historia

En medio de la elevada tensión que se vive en Medio Oriente por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, un nuevo artículo del NY Post reveló una teoría que se volvió viral en las redes sociales.

La inteligencia estadounidense indica que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, podría ser gay, y que su padre, el difunto ayatolá Ali Jamenei, temía por esa razón su idoneidad para gobernar la República Islámica , según revela The NY Post.

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Según diversas fuentes, cuando le comunicaron la información, Trump no logró ocultar su asombro y reaccionó con una fuerte carcajada.

Además, otras personas que se encontraban en la sala consideraron la situación “divertidísimo” y se unieron a la reacción del presidente.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

De acuerdo con alguien que estaba familiarizado con la sesión informativa, incluso un alto funcionario de inteligencia “no ha parado de reírse de ello durante días”.

La sorpresiva afirmación fue descrita al NY Post por dos funcionarios de la comunidad de inteligencia y una tercera persona cercana a la Casa Blanca.

Las tres fuentes afirman que la acusación, es considerada creíble por las agencias de espionaje estadounidenses, en lugar de información falsa destinada a socavar a Jamenei, de 56 años, quien fue elegido para reemplazar a su difunto padre como líder supremo el 8 de marzo.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Foto: Getty Images

Dos de las fuentes indicaron que la información de inteligencia señalaba que Mojtaba, quien se ganó el apodo de “el poder tras las túnicas” mientras ejercía como portero de su anciano padre, ha mantenido una relación sexual a largo plazo con su tutor de la infancia.

Según informó una fuente citada por el Post, Mojtaba —quien presuntamente habría resultado herido durante el mismo bombardeo aéreo del 28 de febrero en el que fallecieron su padre y otros integrantes de su familia— habría realizado insinuaciones sexuales de carácter “agresivo” hacia los hombres encargados de su cuidado, posiblemente influenciado por el efecto de medicamentos potentes.

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Por otra parte, las agencias de inteligencia de Estados Unidos no disponen de pruebas fotográficas que confirmen la supuesta atracción sexual de Mojtaba Khamenei hacia los hombres. Sin embargo, las fuentes consultadas sostuvieron que la información es fiable, y una de ellas señaló que procedía de “una de las fuentes más protegidas que tiene el gobierno”.

Por otro lado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista con un canal de televisión estadounidense que “no hay ningún problema” con Mojtaba Jamenei, quien aún no ha hecho ninguna aparición pública desde que fue nombrado líder supremo de Irán el 8 de marzo.

Mojtaba Khamenei (centro), hijo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, participa en la manifestación anual del Día de Al-Quds en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (Foto de Rouzbeh Fouladi / Middle East Images vía AFP) Foto: Middle East Images via AFP

“Ya verán, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo”, quien resultó herido en un bombardeo, declaró el ministro al canal MSNow en respuesta a una pregunta sobre su estado de salud.