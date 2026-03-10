El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre el nuevo liderazgo de Irán tras la designación de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el difunto ayatolá Alí Jamenei. En una entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que el nuevo líder supremo iraní difícilmente podrá “vivir en paz”.

“No creo que pueda vivir en paz”, afirmó Trump al ser consultado sobre Mojtaba Jamenei durante la entrevista televisiva. El presidente no explicó con precisión a qué se refería con esa frase, aunque sus comentarios se producen en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

La designación de Mojtaba Jamenei, considerado durante años una de las figuras más influyentes dentro del círculo de poder iraní, se produjo tras la muerte de su padre, quien durante décadas ejerció como máxima autoridad política y religiosa del país. Trump ha criticado abiertamente la elección y ha expresado su inconformidad con la dirección que podría tomar Irán bajo el nuevo liderazgo.

El mandatario estadounidense reiteró su malestar durante declaraciones a la prensa en Doral, en el estado de Florida, donde aseguró que el nombramiento podría prolongar los problemas que, a su juicio, han marcado la política iraní durante décadas.

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei. Foto: AP

“Me decepcionó, porque creemos que esto va a generar más del mismo problema para el país. Así que me decepcionó ver su elección”, declaró Trump ante periodistas.

El presidente también ha insistido en varias ocasiones en que Estados Unidos debería tener algún tipo de influencia en el proceso que determine el liderazgo futuro de Irán, una postura que ha generado controversia entre analistas de política internacional.

Durante otra ronda de preguntas el lunes, Trump fue consultado sobre si Mojtaba Jamenei podría convertirse en un objetivo de ataques o presiones internacionales. Pero el mandatario evitó responder directamente.

El presidente Donald Trump. Foto: AP

“Eso sería inapropiado. Pero bueno, miren, yo tenía una diana en la espalda”, dijo el presidente, en alusión a los intentos de asesinato que ha denunciado haber enfrentado en el pasado, donde se asegura que Irán ha intentado asesinarlo en dos ocasiones diferentes.

A pesar de sus críticas, el presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de entablar conversaciones con las autoridades iraníes si las condiciones fueran favorables.

En la entrevista con Fox News, Trump aseguró que ha escuchado que los líderes de Teherán estarían interesados en dialogar con Washington. “Es posible, depende de los términos, posible, solo posible… Ya sabes, si lo piensas bien, ya no tenemos por qué hablar, pero es posible”, cerró el mandatario durante la entrevista.