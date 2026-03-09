Mundo

Vladimir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Jamenei es hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei, muerto durante una operación militar liderada por EE. UU. e Israel.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 6:52 a. m.
Vladimir Putin y Mojtaba Jamenei
Vladimir Putin y Mojtaba Jamenei Foto: Getty Images

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció el lunes su respaldo al recién instalado líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien tomó el poder tras el asesinato de su padre en ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel.

En un mensaje directo al nuevo líder, Putin dijo: “Me gustaría reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, escribió, y agregó que “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable” de Irán.

El presidente ruso añadió en su mensaje público un nuevo respaldo al nuevo líder de la república islámica. “En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran coraje y dedicación”.

Confirman elección de sucesor de Alí Jamenei en Irán y Trump reaccionó con advertencia

El mensaje de solidaridad de Putin contrasta directamente con lo que Trump había dicho antes del nombramiento. En declaraciones a Axios, Trump declaró: “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

Mundo

Movilizaciones del 8-M: “No a la guerra” en las marchas por el Día de la Mujer

Mundo

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

Mundo

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

Mundo

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Estados Unidos

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Mundo

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

Mundo

Él es Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, bajo la presión de Estados Unidos

Mundo

Irán anuncia al hijo del ayatolá asesinado por EE. UU., Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo del país

Mundo

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

Mundo

Televisión pública iraní transmite el anuncio de la muerte de Alí Jamenei: así fue el momento

“Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró Trump a ABC News el domingo. El lunes, Trump también se refirió al nuevo líder del país en diálogo con el Times of Israel: “Ya veremos qué pasa”.

ARCHIVO - Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei (centro), durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)
Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei. Foto: AP

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Elegido este domingo para liderar Irán como nuevo guía supremo en lugar de su padre, muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Jamenei es una de las personalidades más influyentes de la república islámica. Mojtaba Jamenei fue anunciado como líder supremo por el principal cuerpo clerical del país en un corto comunicado publicado en Irán.

Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirige al país, Mohsen Araki, e incluso Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, tomando una postura de una transitición hereditaria que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica había puesto fin a una milenaria dinastía real liderada por el sah.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Mojtaba Jamenei es hijo de Alí Jamenei, el fallecido exlíder supremo de Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los “seyed” -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

“La amenaza es mundial”: portavoz del gobierno de Israel habla en SEMANA sobre los riesgos del régimen de Irán y de la importancia de su derrota

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Con información de AFP.

Más de Mundo

Mujeres marchan en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca, México.

Movilizaciones del 8-M: “No a la guerra” en las marchas por el Día de la Mujer

Esta imagen satelital, proporcionada por Vantor, muestra los daños causados ​​por un ataque aéreo a la base de drones de Ahvaz, Irán, el domingo 8 de marzo de 2026. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

El ataque se llevó a cabo este domingo, 8 de marzo

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

La sede de la embajada estadounidense en Riad, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región. (Foto de AFP)

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Donald Trump Arenceles

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026

Él es Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, bajo la presión de Estados Unidos

ARCHIVO - Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei (centro), durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

Irán anuncia al hijo del ayatolá asesinado por EE. UU., Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo del país

Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro publica carta de su padre enviada desde prisión, en Nueva York

Noticias Destacadas