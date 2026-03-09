El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció el lunes su respaldo al recién instalado líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien tomó el poder tras el asesinato de su padre en ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel.

En un mensaje directo al nuevo líder, Putin dijo: “Me gustaría reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, escribió, y agregó que “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable” de Irán.

El presidente ruso añadió en su mensaje público un nuevo respaldo al nuevo líder de la república islámica. “En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran coraje y dedicación”.

El mensaje de solidaridad de Putin contrasta directamente con lo que Trump había dicho antes del nombramiento. En declaraciones a Axios, Trump declaró: “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

“Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró Trump a ABC News el domingo. El lunes, Trump también se refirió al nuevo líder del país en diálogo con el Times of Israel: “Ya veremos qué pasa”.

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei. Foto: AP

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Elegido este domingo para liderar Irán como nuevo guía supremo en lugar de su padre, muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Jamenei es una de las personalidades más influyentes de la república islámica. Mojtaba Jamenei fue anunciado como líder supremo por el principal cuerpo clerical del país en un corto comunicado publicado en Irán.

Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirige al país, Mohsen Araki, e incluso Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.

Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, tomando una postura de una transitición hereditaria que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica había puesto fin a una milenaria dinastía real liderada por el sah.

Mojtaba Jamenei es hijo de Alí Jamenei, el fallecido exlíder supremo de Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los “seyed” -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

