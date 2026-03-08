MUNDO

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

Irán anunció el lanzamiento de su primera salva de misiles contra Israel tras la elección del sucesor de Alí Jamenei.

Redacción Mundo
8 de marzo de 2026, 9:54 p. m.
Esta imagen satelital, proporcionada por Vantor, muestra los daños causados ​​por un ataque aéreo a la base de drones de Ahvaz, Irán, el domingo 8 de marzo de 2026. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)
El ejército israelí anunció el lunes una ola de ataques contra “infraestructura del régimen” en el centro de Irán, los primeros desde el nombramiento del nuevo líder en la República Islámica.

Las fuerzas israelíes han “comenzado una ola adicional de ataques contra infrastructura del régimen de terror iraní en el centro de Irán”, indicó el ejército en un breve comunicado.

Poco antes había anunciado ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano.

Esta imagen satelital, proporcionada por Vantor, muestra una vista general de la base de drones de Ahvaz, Irán, el domingo 8 de marzo de 2026. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)
Irán anunció el lanzamiento de su primera salva de misiles contra Israel desde el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la guerra.

Este religioso de 56 años considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la República Islámica, fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros.

Los Guardianes prometieron rápidamente su apoyo al nuevo líder, que asume el cargo con mucha menos experiencia que su padre, quien había sido presidente bajo el primer líder supremo, el ayatolá revolucionario Ruhollah Jomeini.

(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución dijo en un comunicado que está “listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas” de Mojtaba Jamenei.

Por su parte, el grupo terrorista Hezbolá afirmó que combatía a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de una nueva guerra entre los dos bandos.

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

El grupo libanés afirmó que había detectado “la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes” desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano.

Según el grupo islamista, sus combatientes “enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas, y la confrontación” está en marcha.

Hezbolá ha lanzado varias operaciones en suelo israelí, pero el ejército de la nación hebrea arremete con bombardeos masivos en Líbano, que han sido condenados por varias naciones. Por ahora, la mediación parece no tener espacio.
Finalmente, el ejército israelí anunció el domingo la muerte de dos soldados durante los combates en el sur del Líbano, en las primeras bajas registradas en sus filas desde el comienzo el 2 de marzo de su ofensiva contra la milicia proiraní Hezbolá en el país vecino.

Un sargento de 38 años murió “en el sur del Líbano”, indicó en un comunicado, en el que menciona, sin dar detalles, el deceso de “otro soldado” en la misma operación.

Según una investigación preliminar de las FDI, recogida por el ‘Times of Israel’, el incidente comenzó cuando un vehículo blindado de transporte de personal Puma se atascó en medio de las operaciones en la zona.

Con información de AFP*

