Guerra en Oriente Medio se intensifica: Irán lanza misiles contra Israel y advierte meses de combate; Trump amenaza al próximo líder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo, 8 de marzo, que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su venia, después de que la Asamblea de Expertos anunciara que eligió al sucesor de Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel que desató la guerra. .

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump a ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”.

Irán reitera que el “pueblo iraní” debe elegir a su líder

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Araghchi destacó que es “evidente” que los misiles iraníes no pueden atacar territorio estadounidense, pero advirtió: “Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses que nos rodean”.

Irán ha respondido a los ataques de EE. UU. e Israel. Foto: Getty Images

Israel dice que atacó “fuerza espacial” en Irán

El Ejército israelí afirmó que atacó en Teherán el cuartel general de la “fuerza espacial” de los Guardianes de la Revolución de Irán y dijo que logró desmantelar este objetivo que servía como centro de recepción, transmisión e investigación de la Agencia Espacial Iraní.

Sube el balance de muertos en Líbano

Israel también lanzó ataques aéreos contra el campamento de Ain el Heloué, el mayor campo de refugiados palestinos del sur del Líbano, informó la agencia oficial libanesa, mientras la aviación israelí sigue bombardeando sin descanso otras regiones del país.

Más temprano, un ataque de Israel golpeó un hotel en el centro de Beirut, el primer ataque de este tipo desde el inicio de la ofensiva israelí en Líbano, que se había centrado en los suburbios de la capital, bastiones del movimiento proiraní Hezbolá. Las autoridades libanesas informaron que 394 personas han muerto por ataques israelíes en la última semana, incluidos 83 niños y 42 mujeres. El ejército israelí anunció la muerte de dos de sus soldados en el sur del Líbano.

Varios países de Medio Oriente han sido atacados en medio del conflicto con Occidente. Foto: Getty Images

Expertos ucranianos en drones viajarán a Oriente Medio

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que expertos de su país en drones viajarán a Oriente Medio “la semana que viene”, después de que el mandatario ofreciera ayuda en la defensa contra aparatos iraníes.

Misiles iraníes sobre Israel y Jordania

A primeras horas de la tarde del domingo se oyó una serie de explosiones en Tel Aviv. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron haber disparado misiles contra las ciudades israelíes de Tel Aviv y Beersheva, así como hacia una base aérea en Jordania.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Getty Images

El papa llama al “diálogo”

El papa León XIV rezó para que “cesen los estruendos de las bombas”, en favor del “diálogo”, en un contexto de temor de que se extienda el conflicto.

Cuatro depósitos de petróleo atacados en Teherán

En el primer ataque reportado contra infraestructuras petroleras iraníes, cuatro depósitos y un emplazamiento logístico petrolero fueron alcanzados durante la noche por Estados Unidos e Israel en Teherán y sus alrededores, anunció un directivo de la compañía nacional de distribución, Keramat Veyskarami, que habló de cuatro muertos.

Un espeso humo negro que se desprende de varios depósitos de petróleo atacados sumió la capital iraní en la oscuridad.

Irán listo para “al menos seis meses de guerra intensa”

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán son capaces de mantener al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual”, declaró el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Ali Mohammad Naini, citado por la agencia de prensa Fars.

Los Guardianes afirmaron haber atacado ya más de 200 objetivos estadounidenses e israelíes en la región desde el inicio del conflicto.

*Con información de AFP.