A menos de 15 días para la primera vuelta presidencial, se han generado alertas por posibles hechos de violencia en contra de algunas candidaturas. Una de las que más ha reclamado supuestas amenazas ha sido la de Abelardo de la Espriella, especialmente tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia, gerente de esa campaña en Meta.

Crece rechazo por el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno, quien tiene origen colombiano, se solidarizó con esos hechos y lanzó una alerta por lo que estaría pasando en el país con los hechos de violencia, especialmente contra el candidato De la Espriella.

“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación. Estados Unidos está observando con atención”, dijo.

De la Espriella agradeció esta preocupación. “Gracias, senador Bernie Moreno, por su postura firme y por dejarlo cristalino: Estados Unidos está observando de cerca. No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña. Basta ya”, afirmó.

De la Espriella le pidió a la comunidad internacional, comenzando por Estados Unidos, que permanezca alerta y vigilante ante estos hechos que afectarían la democracia del país.

“Necesitamos ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes sin intimidación, terror ni asesinatos. Las vidas de los candidatos, sus equipos y cada colombiano que quiere votar en paz deben ser protegidas. No más muertes. No más silencio. Colombia está observando. El mundo debe actuar”, mencionó el candidato.

Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, fue asesinado este sábado, 16 de mayo, en el departamento del Meta.

El líder político fue atacado por varios hombres armados cuando se desplazaba en motocicleta por una zona rural de esa región. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de la campaña del abogado y exalcalde de Bucaramanga, informó sobre lo sucedido.

Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral y gerente de la campaña de De la Espriella en el Meta fue asesinado. Foto: Foto tomada de @soyjaimeandres

“Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y, al llegar a su municipio, fue atacado por desconocidos”, afirmó.

El candidato presidencial también se pronunció sobre esos hechos violentos. “Con el alma rota, pero más firmes que nunca. Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, dijo el abogado.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, anunció que tras el hecho de violencia registrado en su departamento ya se están implementando acciones especiales, entre las que se encuentran un plan candado, despliegue de uniformados y fortalecimiento de las operaciones en toda la zona para poder esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables.