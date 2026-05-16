Bernie Moreno se pronuncia tras el asesinato del coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella: “Estados Unidos está mirando”

El senador estadounidnse Bernie Moreno se pronunció en redes sociales sobre el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña del candidato Abelardo de la Espriella en Meta.

Abelardo de la Espriella se pronuncia tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia: “Su único delito fue creer en la patria”

El homicidio fue confirmado este sábado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Devia había ejercido previamente como alcalde del municipio de Cubarral y fue atacado a tiros cuando regresaba de Villavicencio tras actividades políticas.

Fabián Cardona, participante de la campaña de De la Espriella, también fue asesinado en el acto. El candidato presidencial lamentó lo sucedido y exigió a la Fiscalía que encuentre a los responsables del crimen.

Además, desde su campaña denunciaron una persecución y pidieron a organizaciones internacionales que velen por la protección de los candidatos y líderes políticos.

Roger Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y quien lideraba las acciones de campaña de De la Espriella en su municipio. Foto: Tomado de X

“Hay fuerzas que sienten amenazados sus privilegios ante la posibilidad real de que el 31 de mayo Colombia escriba una página nueva en su historia. La violencia es la respuesta de quienes no tienen argumentos”, indicó la campaña de Abelardo de la Espriella.

La respuesta de Bernie Moreno

Tras lo sucedido, el senador del estado de Ohio, Bernie Moreno, se pronunció en la red social X. El congresista aseguró que Estados Unidos está atento al proceso electoral en Colombia y pidió protección para todos los candidatos.

“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras, sin intimidación”, señaló Moreno.

Bernie Moreno, senador de EE. UU., será observador internacional en las elecciones presidenciales de Colombia

Adicionalmente, el republicano indicó que “Estados Unidos está mirando con atención” la situación política en Colombia. Moreno, de origen colombiano, será uno de los observadores de EE. UU. en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Sobre el asesinato de Devia, en las últimas horas se han confirmado más detalles del crimen, pero aún no han sido detenidos los responsables. La información preliminar indica que las víctimas estuvieron recogiendo material publicitario y, al volver de Villavicencio, fueron interceptadas por cuatro hombres encapuchados en motocicletas.

Debido al hecho, la Gobernación del Meta ofreció una recompensa de 50 millones por información sobre los responsables. Además, se citó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para el domingo 17 de mayo a las 8:00 a. m., con el fin de priorizar la investigación y el despliegue de la Fuerza Pública en el departamento.