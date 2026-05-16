Bernie Moreno se pronuncia tras el asesinato del coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella: “Estados Unidos está mirando”

El senador estadounidnse Bernie Moreno se pronunció en redes sociales sobre el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña del candidato Abelardo de la Espriella en Meta.
El homicidio fue confirmado este sábado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Devia había ejercido previamente como alcalde del municipio de Cubarral y fue atacado a tiros cuando regresaba de Villavicencio tras actividades políticas.
Fabián Cardona, participante de la campaña de De la Espriella, también fue asesinado en el acto. El candidato presidencial lamentó lo sucedido y exigió a la Fiscalía que encuentre a los responsables del crimen.
Además, desde su campaña denunciaron una persecución y pidieron a organizaciones internacionales que velen por la protección de los candidatos y líderes políticos.
“Hay fuerzas que sienten amenazados sus privilegios ante la posibilidad real de que el 31 de mayo Colombia escriba una página nueva en su historia. La violencia es la respuesta de quienes no tienen argumentos”, indicó la campaña de Abelardo de la Espriella.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella condenó el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de su campaña en el Meta: "La sangre derramada sobre los afiches del Tigre no será en vano. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza".… pic.twitter.com/ZmGtcHDXX2— Revista Semana (@RevistaSemana) May 16, 2026
La respuesta de Bernie Moreno
Tras lo sucedido, el senador del estado de Ohio, Bernie Moreno, se pronunció en la red social X. El congresista aseguró que Estados Unidos está atento al proceso electoral en Colombia y pidió protección para todos los candidatos.
“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras, sin intimidación”, señaló Moreno.
Adicionalmente, el republicano indicó que “Estados Unidos está mirando con atención” la situación política en Colombia. Moreno, de origen colombiano, será uno de los observadores de EE. UU. en las elecciones del próximo 31 de mayo.
The appalling political violence happening in Colombia is absolutely unacceptable. All efforts must be made to protect the candidates, their teams, and ensure a safe election without intimidation.— Bernie Moreno (@berniemoreno) May 17, 2026
The US is watching carefully. https://t.co/hws9obSLmr
Sobre el asesinato de Devia, en las últimas horas se han confirmado más detalles del crimen, pero aún no han sido detenidos los responsables. La información preliminar indica que las víctimas estuvieron recogiendo material publicitario y, al volver de Villavicencio, fueron interceptadas por cuatro hombres encapuchados en motocicletas.
Debido al hecho, la Gobernación del Meta ofreció una recompensa de 50 millones por información sobre los responsables. Además, se citó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para el domingo 17 de mayo a las 8:00 a. m., con el fin de priorizar la investigación y el despliegue de la Fuerza Pública en el departamento.