Bernie Moreno, senador estadounidense, será observador en las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo

El senador republicano estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, confirmó que hará parte de la misión de observación electoral que viajará desde Estados Unidos para acompañar las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia.

Moreno realizó el anuncio durante una reunión con una delegación del Centro Democrático y miembros de la oposición colombiana, que cumple una agenda en Washington hasta este sábado para exponer lo que consideran una crisis de seguridad y de garantías democráticas en el país.

EE. UU. niega haber recibido información sobre posible ataque a Iván Cepeda: esto dijo Bernie Moreno

El senador sería uno de los 86 funcionarios estadounidenses acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como observadores electorales internacionales, tras una solicitud formal presentada por la Embajada de Estados Unidos el pasado 15 de abril. La misión estará en 16 ciudades del país y cubrirá también una eventual segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos asume directamente este rol en unas elecciones presidenciales en Colombia, ya que en procesos anteriores la observación internacional ha estado principalmente a cargo de organismos multilaterales como la OEA y la Unión Europea.

El proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización, amenazas contra candidatos y alertas de riesgo en 81 municipios de cara a los comicios.