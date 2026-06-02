Abelardo de la Espriella pide apoyo de veeduría internacional a Bernie Moreno por declaraciones de Petro sobre los resultados electorales

El candidato Abelardo de la Espriella ha hecho un llamado a diferentes voces internacionales para que acompañen el proceso electoral colombiano. El último mensaje lo envió a Bernie Moreno, el senador republicano de origen colombiano.

“En nombre del pueblo colombiano, agradezco su acompañamiento al proceso electoral del domingo. En nombre de más de 10 millones de compatriotas, agradezco igualmente su generosa felicitación por nuestros históricos resultados en las urnas”, dijo en un mensaje.

“Colombia requiere observación, apoyo y veeduría de la comunidad internacional para frenar los intentos de fraude del Gobierno Petro y su candidato Iván Cepeda. Los aprendices de tiranos pretenden pasar por encima de la voluntad popular. Por primera vez en la historia de nuestro país, se atreven a desconocer los resultados de las elecciones. Quieren hacer lo que hizo Maduro en Venezuela. Espero saludarlo personalmente en tres semanas”, concluyó.