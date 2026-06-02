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Junior anunció su lista de bajas para enfrentar a Atlético Nacional: dos históricos no jugarán

Este martes se disputa el partido de ida por la final de la Liga BetPlay en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de junio de 2026 a las 9:02 a. m.
Alfredo Arias dejó por fuera de la final a Carlos Bacca.
Alfredo Arias dejó por fuera de la final a Carlos Bacca. Foto: JuniorClubSA

Junior de Barranquilla recibe a Atlético Nacional en el partido de ida por la final de la Liga BetPlay. El pitazo inicial está programado para este martes, 2 de junio, a las 7:30 de la noche con transmisión de Win Sports +.

El conjunto rojiblanco tendrá cuatro bajas confirmadas por el cuerpo técnico de Alfredo Arias:

  • Carlos Bacca
  • Yimmi Chará
  • Kevin Pérez
  • Jean Pestaña
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Aunque Chará y Bacca están en condiciones físicas para jugar, fueron descartados de la convocatoria oficial y tendrán que seguir el partido desde el palco del Estadio Romelio Martínez.

De hecho, la semana pasada estuvieron convocados para el partido contra Palmeiras en Copa Libertadores. Yimmi Chará fue titular en el Allianz Parque, mientras que Carlos Bacca vio el partido desde el banco de suplentes.

SAO PAULO, BRAZIL - MAY 28: Yimmi Chara of Junior FC controls the ball during a Copa CONMEBOL Libertadores Group F match between Palmeiras and Junior FC at Allianz Parque on May 28, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Yimmi Chará en el partido de Palmeiras vs. Junior por Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Alfredo Arias eligió 20 jugadores que tratarán de sacar un resultado positivo ante Nacional en el partido de ida. El cuadro verdolaga parte como favorito por su gran balance en este campeonato, sin embargo, el fútbol profesional colombiano está acostumbrado a dar sorpresas.

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Esta es la lista de convocados de Junior:

  • Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez
  • Defensores: Jermein Peña, Daniel Rivera, Daniel Socarrás, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez y Lucas Monzón.
  • Mediocampistas: Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Andrés Schmalbach, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo y Cristian Barrios.
  • Delanteros: Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez

En la interna de Junior hay confianza de lograr el bicampeonato, aunque saben que Nacional parte como favorito a levantar el título. “Nos enfrentamos a un equipo que, merecidamente, fue primero durante todo el semestre. El primero y el segundo llegaron a la final. Tienen una gran nómina, un técnico que debe ser familiar. Ojalá sea un muy buen partido“, declaró Arias.

El técnico uruguayo considera que la parte mental juega un papel fundamental para sus jugadores, pues el desgaste físico a estas alturas de la temporada pesa en las piernas.

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“Nosotros jugamos en 18 días seis partidos, con viajes, en altura dos partidos pero con Nacional no vamos a dejar de atacar. Solo perdimos el juego frente a Palmeiras el otro día, es evidente que el equipo mejoró, dejar de atacar no vamos a dejar de atacar”, indicó.

Arias asegura que “Junior es un gran equipo, al que no le falta nada, que tiene toda una región atrás, donde esa fuerza se siente en todos los estadios a los que sus hinchas van. Es una región que corre alrededor de un equipo”.

El partido de vuelta se disputará el lunes (festivo) de la próxima semana en el Atanasio Girardot, donde se coronará al nuevo campeón del FPC.