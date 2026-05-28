Junior pasa vergüenzas en Brasil y es eliminado con contundencia: así quedó la tabla del grupo F de Libertadores

Junior de Barranquilla no pudo hacer el milagro y pasó lo que se veía evidente en la previa al partido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El ‘Tiburón’ viajó a suelo brasileño para intentar vencer al ‘Verdao’, en una misión que lucía casi imposible. Las cosas fueron diferentes y la goleada del favorito no se hizo esperar.

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Al final, fue un contundente 4-1 que dejó al Junior de Barranquilla en el fondo de la tabla de posiciones y apagó cualquier opción de, incluso, ir al playoff de la Copa Sudamericana. Jhon Arias anotó doblete, mientras que Allan y Andreas Pereira marcaron los otros goles para sumar tres puntos. Luis Muriel descontó.

El Palmeiras terminó con 11 puntos, a dos del líder de la zona, Cerro Porteño de Paraguay, que a la misma hora venció 2-0 al Sporting Cristal de Perú. Una eventual victoria de Junior en Brasil, le habría dejado en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Grupo F Foto: Google

“Estoy muy contento con el trabajo que he estado haciendo. Han creído en mí, en mi trabajo, e intento transmitir partido a partido toda esa confianza que Abel (técnico) me ha depositado. Estoy feliz de cumplir el sueño de disputar un Mundial con mi selección”, agregó Juan Manuel López, figura de Palmeiras contra el Junior y socio de Arias en ataque, quien fue confirmado por Argentina para la Copa del Mundo.

Junior intentó hacer lo imposible

Obligado a ganar para llegar a Sudamericana, el Tiburón de Barranquilla salió a atacar y pudo ponerse por delante en el marcador al primer minuto, cuando Jesús Rivas perdonó un gol cantado al mandar alto un remate en posición favorable. Sin duda, el primer tiempo fue más solvente para el club colombiano, pues ya en la segunda parte cayeron las anotaciones del Verdao.

Junior tuvo éxito en el minuto 35, cuando Jermein Peña recibió en la derecha del ataque, tuvo tiempo de levantar la cabeza y puso el balón raso al centro, donde Muriel se anticipó al central paraguayo Gustavo Gómez para poner el 1-1. Ya luego siguió el festín del gigante brasileño con otro gol de Arias y anotaciones de Allan y Pereira.

Junior Vs. Palmeiras Foto: Colprensa / Palmeriras

“Creo que hicimos un gran partido, importante; era el partido de nuestra clasificación, sabíamos que era importante cerrar esta fase de grupos ganando de una manera que no habíamos ganado”, aseguró Arias tras el doblete y antes de unirse a la Selección Colombia.