Jhon Arias llega inspirado y con buen ritmo a la Selección Colombia luego del doblete que marcó en el Allianz Parque de Sao Paulo en la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al volante chocoano le bastó con dos remates al arco para dejar sin opciones al alicaído Junior de Barranquilla y ser una de las figuras en la cancha.

Jhon Arias goza con Palmeiras: brillante asistencia para asegurar su cupo al Mundial 2026

Jhon Arias pasó por Colombia y dejó mordaz frase por jugar en Cartagena la Copa Libertadores

Apenas al finalizar el primer tiempo, Palmeiras ya ganaba 3-1 gracias al doblete de Arias y el gol de Allan. El ‘Verdao’ es una completa avalancha luego de varias presentaciones algo extrañas en los cinco partidos anteriores, pues para sorpresa de muchos, no ha podido dominar el grupo y Cerro Porteño le ganó el liderato.

Es más, en el partido de ida en la ciudad de Cartagena, Palmeiras lució incomodo y no se le vio con la actitud dominadora que suele presentar en este tipo de competencias, cediendo un 1-1 con Junior. Ya en la vuelta en el Allianz Parque, la voz es diferente y el ‘Tiburón’ le cuesta para sostener el ritmo que propone el local.

Mientras en Jhon Arias es felicidad, Luis Fernando Muriel descontaba para el Junior de Barranquilla, que está quedando eliminado de la Copa Libertadores en el último puesto del grupo, en una de sus peores presentaciones en la historia de esta competición.

¡EL FLACO LÓPEZ FUE CONVOCADO AL MUNDIAL Y A LOS 20' MINUTOS ASISTIÓ EN LA #LIBERTADORES! El argentino asistió a Jhon Arias que llegó solo para definir y anotar el 1-0 de Palmeiras vs. Junior.



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Alegría total para Néstor Lorenzo, quien ve cómo uno de sus pupilos es noticia en Sudamérica con dos goles. El jugador llegará inspirado a la concentración de la Selección Colombia y con grandes posibilidades de ser titular en el tridente de ataque con Luis Díaz y James Rodríguez.

¡¡LA DUPLA ESTÁ ON FIRE!! Jugadón del Flaco López para volver a asistir a Jhon Arias en el 3-1 de Palmeiras vs. Junior.



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Tras el partido ante el Junior, Jhon Arias comenzará el viaje a Colombia para unirse a la concentración en la ciudad de Bogotá. Este jugador volvió al fútbol brasileño luego de un mal paso por el Wolverhampton de la Premier League, pues este club apenas en la mitad de temporada y ya había confirmado su descenso a la segunda división del equipo inglés.

Arias, solvente en Palmeiras

Poo interés hubo cuando muchos hinchas de Fluminense criticaron el paso de Arias a Palmeiras, pues el ‘Verdao’ es uno de los máximos rivales de ‘Flu’ en la historia. Ante la crisis en Inglaterra, Jhon firmó de inmediato en Sao Paulo y ahora su nivel le permite estar en la lista de la Selección Colombia.

Jhon Arias celebra el gol con el Palmeiras. Foto: Getty Images

Con esta victoria (4-1), Palmeiras no alcanza la primera posición del grupo F y queda con 11 puntos en el segundo lugar. Cerro Porteño es líder con 13 unidades y ambos avanzan directamente a octavos de final. Por su parte, Sporting Cristal de Perú va al playoff de la Copa Sudamericana. Junior queda último.