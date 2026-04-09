Graves disturbios de hinchas en Cartagena tras Junior vs. Palmeiras: persona habría muerto

Cartagena vivió una noche lamentable tras el partido de Junior vs. Palmeiras, por Copa Libertadores, luego de que algunos ciudadanos fueran testigos de enfrentamientos de hinchas en las zonas aledañas al estadio Jaime Morón León.
#Sucesos Muere una persona en la avenida del consulado, al parecer por los desmanes entre los hinchas del Junior y el Real Cartagena.#CartagenaAlternativa#Noticias#DelLadoDeLaGente#DelLadoDeLaGente pic.twitter.com/n32wxPS8lE— Cartagena Alternativa Noticias (@CANnoticias10) April 9, 2026
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