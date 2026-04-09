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Graves disturbios de hinchas en Cartagena tras Junior vs. Palmeiras: persona habría muerto

Al término del juego por Copa Libertadores, se habría dado un enfrentamiento en las zonas aledañas al estadio Olímpico Jaime Morón León.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

9 de abril de 2026, 6:42 a. m.
Enfrentamientos en Cartagena entre barras tras Junior vs. Palmeiras de Libertadores
Enfrentamientos en Cartagena entre barras tras Junior vs. Palmeiras de Libertadores Foto: Captura a video de redes (A.P.I)

Cartagena vivió una noche lamentable tras el partido de Junior vs. Palmeiras, por Copa Libertadores, luego de que algunos ciudadanos fueran testigos de enfrentamientos de hinchas en las zonas aledañas al estadio Jaime Morón León.

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