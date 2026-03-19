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Estos son los grupos de Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla, Santa Fe, Medellín y Deportes Tolima conocieron sus rivales en la fase de grupos.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de marzo de 2026, 7:32 p. m.
Ya están definidos los grupos de la Copa Libertadores 2026.
Ya están definidos los grupos de la Copa Libertadores 2026. Foto: Getty Images

Los cuatro equipos de Colombia conocieron sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Santa Fe y Junior de Barranquilla estaban en el bombo 3, mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima estaban en el bombo 4.

Grupo A

Flamengo

Estudiantes de La Plata

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Día, hora y TV para los sorteos de Libertadores y Sudamericana: seis colombianos definen sus rivales

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B

Nacional (Uruguay)

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Barcelona SC (Ecuador)

*En desarrollo…