Estos son los grupos de Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima en la Copa Libertadores 2026

Los cuatro equipos de Colombia conocieron sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Santa Fe y Junior de Barranquilla estaban en el bombo 3, mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima estaban en el bombo 4.
Grupo A
Flamengo
Estudiantes de La Plata
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B
Nacional (Uruguay)
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense
Grupo F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Barcelona SC (Ecuador)
*En desarrollo…