Anticipan barrida en Atlético Nacional: seis jugadores saldrían, incluidos algunos referentes

Tras la derrota ante Millonarios, Atlético Nacional evaluaría la salida de varios jugadores de cara al segundo semestre de este 2026. En principio, mencionan seis nombres, los cuales encabezaría el histórico portero David Ospina.

Quien entregó la información fue el periodista Javier Hernández Bonnet en el espacio Jugada Maestra de Ditu: “Le tengo la lista de los jugadores en lista de transferibles en Atlético Nacional”:

David Ospina

Andrés Felipe Román

Edwin Cardona

Marlos Moreno

Juan Manuel Zapata

Simón García

Andrés Felipe Román, otro de los que saldría de Atlético Nacional según varios rumores. Foto: NurPhoto via Getty Images

Salió a la luz intimidad del camerino de Nacional tras perder con Millonarios: por esto demoraron horas en salir

“Me dicen que hay algunos que ya están por terminar contrato, entonces se facilita la disponibilidad para otros clubes del fútbol colombiano. Y me dicen que están buscando arquero, lateral izquierdo, hasta lateral derecho, aunque Milton Casco tiene contrato hasta diciembre. Un volante, extremo por izquierda y extremo por derecha. Eso es lo que está buscando Atlético Nacional”, añadió el reconocido periodista deportivo.

La información se da en medio de muchas especulaciones que rodean al cuadro verde de Antioquia. Atlético Nacional solo jugará torneos locales en este 2026, pues quedó fuera en fase previa de Copa Sudamericana ante Millonarios tras caer en el Atanasio Girardot.

En Liga BetPlay el panorama no es adverso, pero los últimos resultados cruciales del equipo, a la cabeza del técnico Diego Arias, generan bastantes dudas. Nacional es líder con 24 puntos en 11 partidos, los mismos que el segundo, Deportivo Pasto, aunque el cuadro volcánico tiene un partido más.

Todos estos rumores, sobre salidas en Atlético Nacional, se dan previo a la fecha 13 de la Liga BetPlay, donde el cuadro verde de Antioquia recibirá a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Será el sábado 21 de marzo, a partir de las 8:30 p. m.

Alfredo Morelos habla del presente de Atlético Nacional

En 13 días, Millonarios le dio dos golpes a Nacional: lo sacó de Sudamericana y le ganó el clásico liguero. En este último, disputado el pasado 17 de marzo, los embajadores vencieron al rey de copas por 3-0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Se presentó una particularidad: Alfredo Morelos, atacante estrella de Atlético Nacional, desperdició un tiro penal y segundos después fue que Millonarios abrió el marcador 1-0. En zona mixta, el delantero verdolaga habló.

“Lo boté, no pasa nada… como cualquier jugador (…) siempre he pateado así. Muchas veces lo he hecho y hoy me tocó errarlo”, afirmó Morelos ante los medios de comunicación.

Alfredo Morelos ¿el penal? Lo boté, “normal”



¿Por que les cuesta tanto con Millonarios? pic.twitter.com/GDm9SgkWZp — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) March 18, 2026

Sobre la derrota dijo: “Eso hace parte del fútbol, tranquilos”. Y una advertencia: “Nos vemos en las finales”.