Tabla de reclasificación tras el triunfo de Atlético Nacional y el empate de Junior con Santa Fe

Ya se jugaron los partidos de ida de las semifinales en la Liga BetPlay 2026-l. Fueron dos partidos, el pasado 16 de mayo, que dejaron triunfo para Atlético Nacional sobre Deportes Tolima (1-0), y empate entre Santa Fe y Junior (1-1).

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Aún falta por jugar la vuelta en ambas llaves. Sin embargo, los equipos eliminados miran con atención la tabla de reclasificación y cómo va esta tras los juegos de ida de las semifinales. Es un ítem importante en las aspiraciones a torneos internacional en 2027.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Atlético Nacional es líder absoluto

Con la victoria sobre Tolima, Atlético Nacional se acomoda como líder absoluto en la tabla de reclasificación. Tras 22 partidos jugados, ostenta 49 puntos y le saca 9 a su perseguidor, el segundo, Junior de Barranquilla.

Reclasificación luego de los partidos de ida de las semifinales de la Liga. pic.twitter.com/nslrgncQQC — José Orlando Ascencio (@josasc) May 17, 2026

Deportes Tolima es tercero con 37 unidades. Santa Fe, Once Caldas, América de Cali y Deportivo Pasto asoman todos con 34, en ese orden, mientras que la octava casilla está ocupada por Internacional de Bogotá que tiene 28.

De ahí para abajo asoman clubes históricos que no entraron a los ocho, que esperan hacerlo en la Liga BetPlay 2026-ll, y que ven casi como prioridad la clasificación a competencias Conmebol para el año entrante: Cali, Millonarios y Medellín.

Equipos como Millonarios están al pendiente de cómo está la tabla de reclasificación en Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Distribución de cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Por Colombia irán cuatro equipos a la Copa Libertadores 2027, tal como en ediciones anteriores. Dichas casillas pueden ser obtenidas de la siguiente manera:

Campeón Liga BetPlay 2026-l

Campeón Liga BetPlay 2026-ll

El mejor de la reclasificación que no haya sido campeón

El segundo mejor de la reclasificación que no haya sido campeón

Distribución de cupos de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

A este torneo también clasifican cuatro equipos en Colombia. Sin embargo, por determinación de Conmebol, estos cuatro clubes se enfrentan en ronda previa, a partido único, y el que gane entra a fase de grupos. Al final, solo dos de esos cuatro tienen asegurada su competencia.