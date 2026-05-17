Jorge Luis Pinto tilda de “absurda” la ausencia de reconocido jugador en la prelista de Selección Colombia

Jorge Luis Pinto reaccionó a la ausencia de Hugo Rodallega en la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia al Mundial 2026. La calificó como “absurda” en un video que el propio entrenador publicó por medio de sus redes sociales.

Hugo Rodallega con la Selección Colombia en 2007. Foto: Colprensa

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Rodallega es delantero de 40 años, capitán y referente de Independiente Santa Fe, que viene haciendo varias campañas estelares al servicio del león, desde su llegada a la capital de la República en enero de 2023.

“Absurdo dejar a Rodallega por fuera”: Jorge Luis Pinto

Desde el arranque de su intervención, Jorge Luis pinto aclaró que el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, es quien tiene el aval absoluto de elegir su prelista para el Mundial. Sin embargo, no ocultó su postura al no incluir a Hugo Rodallega en el listado.

“Dejar por fuera a un jugador como Rodallega, en el momento que tiene hoy en Colombia, cumpliendo con sus tareas de goles, cumpliendo con su rendimiento de equipo, cumpliendo con muchas cosas que van a ser de mucho beneficio para una selección que va a competir internacionalmente y, por supuesto, que va a tener momentos difíciles, especialmente en lo que concierne a remate de partidos, así sea para buscar un gol o para defender un gol...”, arrancó afirmando Pinto.

Y siguió: “Ese es el fútbol de hoy. Mi experiencia en mundiales me ha dado esa oportunidad de opinar, por lo tanto veo tan absurdo dejar a Rodallega por fuera de la lista de los 55, yo creo que es un hombre que puede ser útil para la selección en cualquier momento”.

Cabe recordar que Jorge Luis Pinto dirigió a Hugo Rodallega en la Selección Colombia. Fue a finales de la década de los 2000, cuando por aquel entonces el joven vallecaucano era uno de los prospectos más grandes del balompié nacional en el exterior.

“Es un hombre como persona, como goleador, como hombre que estuvo en la Selección Colombia desde hace 20 años conmigo, en la Copa América y en otros campeonatos, me mostró su calidad, rotó el huevo en el mundo entero buscando opciones y las tuvo”, sentenció Pinto.

¿Cuáles son los delanteros de la prelista en Selección Colombia?

Ya que Rodallega no integra la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026, estos son los delanteros que Néstor Lorenzo sí incluyó en su llamado: