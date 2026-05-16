Cristiano Ronaldo, desconsolado tras derrota de Al Nassr en Champions Asiática: rompió en llanto

Cristiano Ronaldo sigue sin levantar un título grande desde su llegada a Arabia Saudí. Al Nassr perdió en su propia casa la final de la AFC Champions League Two y se quedó con la manos vacías.

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El encargado de arruinar la fiesta fue el Gamba Osaka, que se impuso 1-0 en un juego que estuvo cargado de tensión y dramatismo. El gol llegaría por obra de Deniz Hummet.

Pese a que el conjunto en el que juega el portugués tuvo algunas chances para empatar, el gol no llegó y la frustración se apoderó. El árbitro pitó el final del partido y Al Nassr se quedó con un trago amargo.

Tras lo que fue el resultado, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo, a quien se le vio cabizbajo en un principio. En un video, se observa al delantero luso saliendo del campo sin decir una palabra y sin saludar a sus compañeros.

De hecho, en un momento un miembro del club saudí se le acercó para darle la mano, pero la exestrella del Real Madrid lo ignoró y siguió su camino.

Además, hubo otro audiovisual que captó a Cristiano sentado en una de las sillas del banco de suplentes mientras lloraba de manera desconsolada. El portugués derramó las lágrimas, algunas personas lo veían y el equipo rival celebraba el título.

Los videos no tardaron en hacerse virales y desataron muchas reacciones, especialmente de quienes hablaban del gran espíritu de competitividad que el múltiple campeón del Balón de Oro ha mostrado en varias oportunidades.

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Poco después, en las redes sociales también se filtró un registro fílmico en el que se ve cuando los futbolistas del Al Nassr reciben las medallas del subcampeonato, pero el jugador de la Selección de Portugal no estuvo presente.

Más allá de esta derrota, el conjunto de Ronaldo todavía tiene la posibilidad de quedar campeón de la Liga Saudí. Depende de sí mismo, debe ganar en el último partido y así quedará por encima del Al Hilal.

Desde que Cristiano llegó al Al Nassr a finales del 2022, hasta el momento no ha levantado grandes trofeos, pese a las cifras goleadoras que ha mantenido en cada temporada.