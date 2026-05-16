Locura de Luis Díaz celebrando la Bundesliga: de la medalla al baño de cerveza en Bayern Múnich

Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich levantaron la Bundesliga 2025-2026 este sábado, 16 de mayo, en el Allianz Arena y con su afición como espectadora. La locura se desató y el guajiro fue uno de los protagonistas.

Bayern Múnich goleó a Colonia y le quitó histórico récord al Real Madrid: Luis Díaz fue clave

En concreto, Bayern Múnich venció por 5-1 al Colonia y, apenas se dio el pitazo final, arrancaron los festejos por haber obtenido la Bundesliga. El torneo lo tenían asegurado matemáticamente varias fechas atrás, pero faltaba levantar la copa.

Instante donde le colocan la medalla a Luis Díaz

Son varios momentos que componen la cronología de Bayern Múnich levantando el trofeo de Bundesliga. Uno de ellos muestra a Luis Díaz recibiendo la medalla de campeón, limpio, y con su uniforme a pleno.

¡CÓMO TE LUCE LA MEDALLA LUCHO DÍAZ!



El colombiano fue protagonista en la campaña de título de Bayern Munich en la Bundesliga. Hizo 15 goles y dio 14 asistencias.



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Otro momento jocoso mostró a Luis Díaz levantando el trofeo de Bundesliga. Cuando uno de sus compañeros trató de quitarle el trofeo, Lucho se negó, entre las risas de todos, y volvió a levantarlo. Sus compañeros lo avalaron.

Luis Diaz with the Bundesliga trophy! 🇨🇴🇩🇪😂pic.twitter.com/E4XHkzqPF6 — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) May 16, 2026

Luis Díaz bañó en cerveza a Nicolas Jackson

Cabe recordar que en Alemania es bastante común la celebración de los futbolistas, con cerveza, después de coronarse campeones de algún torneo. En esta oportunidad, los jugadores del Bayern no fueron la excepción.

La cuenta oficial del Bayern Múnich mostró cuando Luis Díaz tenía un vaso grande con cerveza. El guajiro miró atento y vio a lo lejos a Nicolas Jackson, por lo que corrió detrás de su compañero y vaciarle toda la cerveza.

De hecho, Nicolas Jackson y Luis Díaz son públicamente muy amigos y unidos. Ambos llegaron al Bayern Múnich para septiembre de 2025, aunque sus situaciones contractuales son completamente diferentes.

Nicolas Jackson no sigue en Bayern Múnich. Él está cedido en préstamo desde Chelsea, donde tiene contrato hasta junio de 2033, y el elenco bávaro le comunicó que no va a ejercer la opción de compra.

Así las cosas, Jackson se despide del Bayern con una Supercopa de Alemania y una Bundesliga, hasta ahora. Aún puede ganar la DFB Pokal, cuya final jugarán el 23 de mayo ante Stuttgart y con la mirada atenta de la prensa y los aficionados, pues podría significar el triplete para la institución.

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Son aires de celebración en Bayern Múnich, que, aunque quedó fuera de la Champions, su principal objetivo, sigue dominando en Alemania y por todo lo alto. En cuanto a Luis Díaz, tiene contrato allí hasta junio de 2029 y pinta para seguir siendo clave en el esquema de Vincent Kompany.