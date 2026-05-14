Bayern Múnich vs. Colonia: canal y hora para ver la vuelta olímpica de Luis Díaz en Alemania

Este sábado, 16 de mayo, se disputará la última fecha de la Bundesliga en Alemania. Bayern Múnich enfrentará a Colonia con la esperanza de darle otra alegría a sus hinchas y celebrar por todo lo alto el título de la liga local.

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Cabe recordar que el conjunto bávaro ya es campeón, sin embargo, todavía no ha recibido el trofeo que lo identifica como tal.

En la Bundesliga se acostumbra a celebrar en la última fecha, día especial para todos los hinchas que se pondrán cita en el Allianz Arena.

El partido de Bayern Múnich vs. Colonia, sumado a la vuelta olímpica, se podrá ver en la señal de Disney + para Colombia y toda latinoamérica desde las 8:30 de la mañana.

Penúltimo partido de Luis Díaz

Para Luis Díaz será su penúltimo partido antes de unirse a la Selección Colombia. La próxima semana disputarán la final de la Copa de Alemania contra Stuttgart y culminarán de esa manera una campaña de ensueño que también alcanzó para llegar hasta semifinales en la Champions League.

El guajiro es un nombre fijo en la convocatoria de Néstor Lorenzo y cuenta los días para empezar el sueño mundialista.

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Su primera temporada en el Bayern ha sido todo un éxito: el balance hasta ahora es de 49 partidos jugados, 26 goles y 21 asistencias en total.

Lucho terminará con casi 4000 minutos jugados en Europa, cifra que está por encima del resto de convocados por la Selección Colombia. De hecho se perfila a estar en los primeros diez lugares del Balón de Oro, todo dependiendo de lo que pueda hacer en la Copa del Mundo.

El problema es que sus rivales son Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé y de paso sus compañeros de equipo: Michael Olise y Harry Kane.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich de Alemania. Foto: AP

Dirigencialmente también ha sido una temporada soñada para el Bayern. “Si ganamos el doblete, entonces ha sido una muy buena temporada. Si no, entonces una buena temporada. Tuvimos mala suerte al ser eliminados contra el París“, señaló el presidente Herbert Hainer.

El sueño era arrasar con todos los títulos, pero la suerte no les sonrío para encontrar un camino más sencillo hacia la final de la Champions.

Ahora solo queda enfrentar estos dos últimos compromisos de la mejor manera, cumpliendo con las órdenes de Vincent Kompany desde la línea. Se espera que el Bayern ponga a su once de gala contra Colonia, buscando darle un espectáculo final a sus hinchas.

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