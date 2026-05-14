Lucas González le dio palo a Jonathan Risueño: picantes declaraciones en Pasto vs. Tolima

Deportes Tolima pasó por encima del Deportivo Pasto y clasificó de manera tranquila a las semifinales de la Liga BetPlay, donde enfrentará a Atlético Nacional.

El partido terminó en escándalo por la invasión de los hinchas del cuadro local, que se entraron a la cancha con el objetivo de agredir a los jugadores del Tolima.

La tabla de la reclasificación tras los triunfos de Atlético Nacional, Santa Fe y Tolima, y empate del Junior

Lucas González rechazó estos hechos de violencia y aprovechó para hablar sobre la actitud de su colega, Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, quien ha estado envuelto en polémicas durante todo el campeonato.

“Este es un equipo que lo hizo muy bien en las 19 fechas del todos contra todos. Tácticamente hicieron cosas que otros equipos no hacían”, analizó González. “Eso habla muy bien de su entrenador (Risueño), es una lástima que él no se centre únicamente en la táctica y que se desvíe en otras cosas. Por eso terminan pasando comportamientos como el del final”, agregó.

Lucas considera que la invasión es responsabilidad “del fútbol colombiano y las autoridades porque han permitido que esto se repita partido tras partido; esto no debería pasar”.

“Los entrenadores no deberíamos ser los protagonistas, los protagonistas deben ser los futbolistas. Los entrenadores deberíamos encargarnos de intentar ayudar a nuestros equipos sin meternos con nuestros oponentes”, señaló.

Lucas González recordó el episodio reciente entre Jonathan Risueño y Hugo Rodallega, en el partido de Pasto vs. Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay. “Si a uno le toca ganar, empatar o perder, al final uno da la mano y mañana el sol sale para todo el mundo”, sentenció.

“Creo que, desafortunadamente, acá en Pasto se ha desviado esa atención. Nosotros fuimos capaces de contraarrestar lo que ellos hacían”, dijo el DT de Tolima.

Tolima sigue en carrera por el título. Foto: Colprensa

Risueño admite la derrota

Jonathan Risueño no se refirió a las declaraciones de su rival e incluso admitió que fueron mejores en los dos partidos de la serie. El español le deseó al Tolima éxitos en la próxima fase del campeonato.

Inesperado error de Dayro Moreno definió la serie: Junior celebró y Once Caldas lo lamenta

“Es un buen rival, felicitarlo y desearle lo mejor de aquí para adelante. Son una gran institución que viene trabajando hace años, tienen buenos jugadores, buen cuerpo técnico… Al final, desearle lo mejor porque han sido justos ganadores. En los momentos clave han acertado y nosotros no”, afirmó.

Risueño opina que el Deportivo Pasto ha “competido”, pero “ellos han ganado merecidamente” la llave de cuartos de final. “Nosotros a seguir trabajando para estar más cerca de los mejores”.