Nacional vs. Deportes Tolima: hora y TV para ver la fecha 2 de la Copa Libertadores

Obligado a ganar está Deportes Tolima en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026, luego de lo que fue estrenarse con empate a cero ante Universitario de Perú el pasado martes en el estadio Manuel Murillo Toro.

Para fortuna de los dirigidos por Lucas González, los otros rivales del grupo B tampoco ganaron, lo que hace que ninguno haya tomado la punta de la zona y que todos estén con una unidad de cara a una nueva jornada.

Fecha, hora y TV de los partidos de Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima en Libertadores y Sudamericana

Los pijaos se enfrentan en esta oportunidad a lo que podría catalogarse como el favorito a pasar de ronda: el club Nacional de Uruguay, dirigido por Jorge Bava, quien el año pasado fue campeón de la Liga BetPlay con Independiente Santa Fe.

El tricampeón de la Libertadores espera hacer valer su historia ante un Tolima que viene de menos a más. Su historial reciente en Colombia le da opciones, pero no es favorito para el choque en el estadio Gran Parque Central.

Hora y canal para ver en vivo

Martes, en Montevideo (5:00 p. m.): Nacional (URU) - Deportes Tolima (COL)

TV: ESPN 2 / Disney+ .

Martes, en Lima (9:00 p. m.): Universitario (PER) - Coquimbo Unido (CHI)

TV: ESPN / Disney+.

Así viene Deportes Tolima

En los últimos tres partidos, el equipo de Ibagué no ha mostrado su mejor versión. En Liga viene de un empate con Independiente Santa Fe (2-2) y una derrota reciente ante Deportivo Pasto (1-0).

Por el torneo internacional, la igualdad con los peruanos de Universitario fue el puntapié inicial, tras haber clasificado desde la fase previa al dejar en el camino a Deportivo Táchira y O’Higgins.

Deportes Tolima espera lograr su primer triunfo en Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

Masivo acompañamiento en Uruguay

A las afueras del hotel de concentración del Tolima en Montevideo llegó una numerosa cantidad de hinchas del Pijao. Al encuentro con sus seguidores salieron los jugadores, pero la vocería la tomó el capitán Juan Pablo Nieto.

“Creo que para todos nosotros es emocionante que todos ustedes estén acá, en un lugar tan lejos, en una Copa Libertadores”, reconoció el líder del combinado vinotinto al ver a sus fanáticos llegar hasta el sur del continente.

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¡AGUANTE A LOS MÁS FIELES! 💪🏻



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“Primero que todo, darles las gracias por estar acá, porque ahí dijeron que faltaban muchos más también y sentirlos, como han estado en Ibagué, para nosotros ha sido determinante”, destacó sobre el apoyo que sienten tener.

“Vamos a dar todo mañana (martes) para ganar y para clasificar a octavos, que es lo que queremos todos nosotros”, auguró para el equipo en la previa del partido con Nacional.

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El juego que está por disputarse es clave para los intereses de Tolima, que en la Liga BetPlay marcha tranquilo, a un par de victorias de asegurar su cupo a las finales del 2026-I.

Después de su aparición a mitad de semana en Libertadores, en el calendario de los tolimenses aparecen Deportivo Pereira (18 de abril) y Millonarios (23 de abril). Posteriormente, el 28 de abril volverán a jugar en el torneo sudamericano ante Coquimbo Unido.