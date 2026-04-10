La tabla de la Liga Betplay tras el empate de Once Caldas en Yopal y la caída del Tolima ante el Pasto

Inicia la fecha 16 de la Liga Betplay y ya se van conociendo los clasificados a los playoffs para definir el campeón. Este viernes 10 de abril 2026 hubo dos partidos que acercan a más equipos al grupo de los ocho, mientras que a otros los condena en el fondo de la tabla.

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En el primer turno fueron Once Caldas y Deportivo Pereira los que sumaron actividad con un pálido 0-0 en la cancha, pero lleno de violencia en las gradas. El clásico del Efe Cafetero se tuvo que jugar en los Llanos Orientales, muy lejos de la tierra natal, en Yopal, Casanare, con más exactitud, debido a que el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda está en obras y además con tiempos de entrega retrasados.

Por otra parte, ya en el partido de fondo, fue el turno para Deportivo Pasto y Deportes Tolima que midieron fuerzas en el Departamental Libertad de la capital de Nariño. El club pastuso sorprende y se convierte en el segundo clasificado a los playoffs tras vencer al club tolimense de local. Un gol de Andrey Estupiñán al minuto 33 fue más que suficiente para el 1-0 final.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Pantallazo Google

Sin duda, el Deportivo Pasto es la gran revelación de la Liga Betplay ya que escolta a Atlético Nacional con 31 puntos y ya camina hacia los playoffs. El club del sur del país enfrenta el fútbol colombiano en momentos en los que el técnico Jonathan Risueño está en el ojo de las críticas en la prensa, pero tácticamente es la grata sorpresa de la temporada.

Tarde de violencia en el fútbol colombiano

En los Llanos Orientales, más exactamente en el estadio Santiago de Las Atalayas de Yopal, Casanare, donde Deportivo Pereira hace de local mientras le entregan el Hernán Ramírez Villegas, que está estipulado para el mes de julio de 2026, se presentaron unas escenas para el olvido, ya que volvió la violencia al fútbol colombiano.

Todo sucedió luego de una falta a favor del Deportivo Pereira y una tarjeta roja contra el jugador Juan Castaño de Once Caldas. Ya con 10 futbolistas el visitante, el Matecaña se alistaba para cobrar un tiro libre en una posibilidad clara para abrir el marcador ya al final del juego, cuando se reportaron los desmanes en las tribunas.

La hinchada del Pereira generó violencia en Yopal, salieron a pelear al final del partido contra los hinchas del Once Caldas pasando por encima del público familiar, ya no más inadaptados en el fútbol colombiano 😡⚽️ pic.twitter.com/eb0WExfDgE — Juancho Fut (@juanchoFut_) April 10, 2026

Los hinchas de Once Caldas y Pereira comenzaron a generar violencia dentro del escenario deportivo en unos actos reprochables para el fútbol colombiano. El árbitro Alejandro Moncada no tuvo de otra que detener el compromiso mientras se podía llegar al orden nuevamente en el Santiago de Las Atalayas. El juego finalizó 0-0.