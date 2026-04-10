ESPN pone contra las cuerdas a Caracol y RCN: transmitiría el Mundial 2026 con sus estrellas argentinas en Colombia

El tiempo corre y los colombianos siguen analizando las posibilidades para seguir y mirar el Mundial 2026. Grandes cadenas de televisión y radio en el país se involucran en la fiesta de fútbol que paraliza el planeta y ya alistan señales, logística, cámaras y micrófonos, enviados especiales y sus actividades de streaming para transmitir todos los detalles del magno evento de la FIFA.

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

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La expectativa aumenta en el país tras conocer que la Selección Colombia quedó en el Grupo K del Mundial con la Selección Uzbekistán de Fábio Cannavaro, la República Democrática del Congo y la Selección Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza. El técnico Néstor Lorenzo y el grupo de jugadores confían en que se puede hacer historia y se mentalizan en pasar de ronda, además de corregir los errores que se vieron en los amistosos ante Croacia y Francia.

Las miradas apuntan al partidazo entre Colombia y Portugal en Miami el 27 de junio (6:30 p. m.), que probablemente defina el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026. Será un juego que promete emociones y seguramente tendrá la transmisión de la gran mayoría de cadenas de televisión y radio en el país.

Javier Hernández Bonnet, periodista en el 'Gol Caracol'. Foto: Colprensa

Además de la Selección Colombia y otros detalles del Mundial 2026, las miradas del país se centran en las cadenas que transmitirán la Copa del Mundo. En las últimas horas se conoció el fuerte competidor internacional que seguramente atraerá más televidentes y competiría mano a mano por la audiencia con Caracol Televisión, bajo su marca Gol Caracol; RCN TV y Win Sports.

¿ESPN transmitirá el Mundial 2026?

Va creciendo el rumor que invade las redes sociales y fuentes de alta credibilidad ya lo dan como un hecho. Por ejemplo, la cuenta ‘Fútbol de Inglaterra’ en la red social X, con casi 500 mil seguidores, lanzó un trino que acerca la oficialidad. Cuentan que ESPN, a través de su plataforma paga Disney+, transmitirá 30 partidos del Mundial 2026.

Pantallazo X Foto: @Mercado_Ingles

La logística periodística tendrá a las figuras de Argentina más reconocidas, como Mariano Closs, Diego Latorre, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, Miguel Simón, entre otros talentosos comentaristas. En Colombia podrían salir al aire gracias a los derechos de TV que ESPN obtuvo de la FIFA.

Un golpe clave para los medios colombianos y gran competencia que les llega, teniendo en cuenta que priorizarán todos los detalles de la Selección Colombia en el Mundial con periodistas como invitados especiales. ESPN se uniría a DirecTV y su plataforma DSports, que sí transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 en Latinoamérica.