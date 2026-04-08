Julián Capera sale de ESPN y va a otro canal deportivo para cubrir el Mundial 2026: movimiento clave

Sale de un medio y va a otro. El periodista Julián Capera, una de las voces jóvenes más reconocidas en el periodismo deportivo de Colombia, sacude los más recientes movimientos en los medios de comunicación, primero por anunciar su salida de ESPN en vivo.

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Capera se venía desempeñando en varios espacios del canal ESPN en Colombia; además, conducía un espacio de opinión y análisis en las tardes. A eso se agregan varios cubrimientos importantes de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Sudamericana, lo que le permitió ganarse un lugar entre los futboleros del país.

Este 7 de abril, Julián Capera sorprendió a su audiencia con un mensaje de despedida de ESPN y anunció que se avecinan nuevos retos para su carrera deportiva. Antes de estar en esta cadena de televisión deportiva internacional, el periodista tolimense hizo parte de la mesa de trabajo de Caracol Radio.

Lucho Vásquez junto a Julián Capera en las tribunas del Atanasio Girardot. Foto: @VasquezLucho

“Agradecer a todo el mundo acá en el canal. Gracias por la paciencia y la oportunidad de aprender. Ha sido un inmenso honor; me voy a otro proyecto, pero con una parte del corazón que se queda acá”, fueron algunas palabras del periodista deportivo.

¿Julián Capera a Caracol TV?

Según colegas de El Tiempo y Futbolred, Julián Capera es la nueva figura de Caracol Televisión, pensando en la ambiciosa propuesta televisiva y digital que planea el canal colombiano para el Mundial 2026, donde estará la Selección Colombia y tiene los derechos de transmisión.

Hoy cierro un hermoso capítulo de mi vida profesional ￼❤️@ESPNColombia ha sido mi casa y mi escuela. Digo adiós con el corazón lleno de agradecimiento por las experiencias vividas, los amigos de verdad y el inmenso orgullo de haber vestido esta camiseta. pic.twitter.com/LZpNvRK9fY — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 8, 2026

Es decir, que Capera integraría el grupo de la marca ‘Gol Caracol’, que está bajo el liderazgo de Javier Hernández Bonnet, quien, según versiones, le habría enviado una propuesta al joven periodista para sumarse al plan de trabajo de cara al Mundial 2026. Se cree que el anuncio se haría oficial en próximos días.

Otro movimiento clave en los medios deportivos

Este movimiento también se une a la incorporación de Ana María Navarrete, en días pasados, en la mencionada cadena ESPN, que también se refuerza con más talentos para lo que serán sus actividades en el Mundial 2026, donde no tienen derechos de transmisión.

La comunicadora ha tenido intervenciones en medios como Pulzo o Caracol Radio, además de presentar la sección deportiva en Caracol Televisión.

Sus looks frente a la pantalla de TV fueron destacados por los televidentes. Foto: Instagram: @navarretenana

Estos dos movimientos se destacan dentro del panorama de los medios de comunicación en Colombia en 2026.