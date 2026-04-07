Ministerio de Trabajo informa resultado de visita a Caracol Televisión en medio de denuncias por presunto acoso sexual

El Ministerio del Trabajo informo este martes, 7 de abril, de los resultados de una visita realizada a Caracol Televisión en medio de las denuncias por presunto acoso sexual que el propio canal informó.

Este es el comunicado:

“El Ministerio del Trabajo informa a la ciudadanía que, como resultado de la inspección realizada el pasado 26 de marzo, se expidió el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, mediante el cual se imponen medidas preventivas de ejecución inmediata a la empresa Caracol Televisión S.A., ante la identificación de riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

La actuación administrativa permitió evidenciar una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación efectiva:

Presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados.

Subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales.

Falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador.

Deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos.

Durante la visita de inspección, y posteriormente, el Ministerio del Trabajo recibió denuncias por presuntos actos de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo por parte de trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Estos elementos, según la entidad, permiten advertir la existencia de un riesgo actual de repetición de conductas y de vulneración de derechos como la dignidad humana, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunque la empresa adoptó decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, el Ministerio concluyó que estas no cumplieron con los estándares de debida diligencia, al no evidenciarse procesos de investigación estructurados ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos.

Este es el comunicado de la apoderada judicial de Ricardo Orrego

En este contexto, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino señaló: “No toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral. Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera: deben funcionar y proteger efectivamente a las personas trabajadoras”.

El Ministerio ordenó a la empresa la adopción de acciones urgentes, entre ellas:

Protección integral de víctimas, denunciantes y testigos.

Garantías de no revictimización y no represalia.

Inicio de investigaciones internas con enfoque de género.

Medidas de reparación y garantías de no repetición.

Fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad.

Investigación sobre la filtración de información.

Reconstrucción de antecedentes disciplinarios.

Incorporación del enfoque de género y diversidades.

Acciones inmediatas de sensibilización y prevención.

Al respecto, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, afirmó: “El miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en ningún lugar de trabajo. Estas medidas buscan garantizar protección efectiva y transformar las condiciones que permiten la repetición de estas conductas".

La medida adoptada tiene carácter:

Preventivo, inmediato y obligatorio.

Transitorio, mientras se adelantan las actuaciones administrativas.

Su incumplimiento podrá agravar la responsabilidad del empleador.

El Ministerio del Trabajo continuará con el seguimiento riguroso del caso y la verificación del cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia, e insiste en que las empresas deben garantizar que sus mecanismos internos sean efectivos, confiables y centrados en la protección de las personas“.