El mensaje de José Gaviria previo a la segunda vuelta electoral, que no pasó desapercibido, generó reacción de Marbelle

El próximo domingo 21 de junio, los colombianos tendrán una nueva cita en las urnas para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo 2026-2030. La expectativa alrededor de estos comicios ha ido en aumento en los últimos días, debido a la estrecha diferencia que separó a los dos candidatos más votados en la primera vuelta.

Por un lado aparece el candidato Abelardo de la Espriella, quien lideró las votaciones del pasado 31 de mayo con 10.336.070 votos. Sin embargo, su ventaja frente a su principal contendiente fue reducida, ya que Iván Cepeda obtuvo 9.670.689 votos.

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Ante este panorama, José Gaviria, quien es ampliamente reconocido por ser uno de los jurados del reality musical Factor X, del Canal RCN, se ha convertido en una de las figuras públicas más activas en redes sociales.

A través de estas plataformas, Gaviria ha revelado, sin filtros, cuál es su postura política. Además, también las ha utilizado para animar a los ciudadanos a participar en la segunda vuelta electoral.

En la mañana de este martes, 16 de junio, volvió a pronunciarse sobre la cercanía de las elecciones, reiterando cuál es su candidato favorito y generando una rápida reacción entre los internautas, incluida la cantante Marbelle, reconocida por ser una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro.

José Gaviria, famoso productor y exjurado de Factor X. Foto: Instagram @josegaviria

“Buenos días a los que no sembramos odio o división”, escribió inicialmente en su publicación, realizada por medio de su cuenta de X.

Luego, José Gaviria agregó: “Cinco días para que una mayoría exprese repudio, descontento, esperanza y fe a la vez”, haciendo alusión a la intensa polarización y al amplio debate que ha generado el proceso electoral en las últimas semanas.

Con su declaración, el exjurado de Factor X fue contundente al referirse a las fuertes discusiones que han provocado los resultados de la primera vuelta electoral entre distintos sectores políticos y ciudadanos, motivo por el que se ha mantenido como una de las principales tendencias en redes sociales.

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Por último, defendió nuevamente su postura escribiendo: “La Patria Milagro será obra de una mayoría, que cree ser guiada por una fuerza, que crece todos los días. Firmes”.

Tras leer el mensaje, Marbelle no tardó en reaccionar reposteando la publicación en su cuenta de la misma red social. Con este gesto, la intérprete de éxitos como Collar de perlas finas y Adicta al dolor dejó en evidencia su respaldo a su excompañero de reality, con quien comparte su postura frente al panorama político que se definirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.