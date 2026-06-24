Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, reaccionó a polémico mensaje que publicó su colega Alejandro Leiva, popularmente llamado Piter Albeiro, dejando en evidencia su desacuerdo con el calificativo que utilizó para describir a algunos votantes durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que se realizaron el pasado 21 de junio.

En la publicación, Alerta hace referencia a un comentario que Piter Albeiro realizó mientras se conocían los resultados de la jornada electoral. En ese momento, el humorista criticó a algunos votantes de la Costa por no haber respaldado a Abelardo de la Espriella como correspondía en las elecciones, teniendo en cuenta que esa es la región de la que es oriundo el abogado.

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“Perdón mi pesimismo, pero no podemos celebrar nada todavía. La costa está llena de traidores; pudieron tener un presidente costeño y prefieren la guerrilla y los terroristas“, escribió el también empresario, radicado en Estados Unidos, a través de su cuenta de X.

Alerta cuestionó el mensaje de Piter Albeiro

La reacción de Alerta al mensaje de su colega, más que avivar la polémica, estuvo orientada a promover una reflexión sobre la forma en que se desarrolla el debate político en las redes sociales, haciendo un llamado a evitar discursos que fomenten la división y el odio.

“Este mensaje va para mi amigo y compañero Piter Albeiro, frente a una descripción que él hace en las redes donde nombra a parte de la costa atlántica como traidores, ya que no participaron a favor de nuestro candidato, el doctor Abelardo de la Espriella” expresó Lozano inicialmente.

Y agregó: “Yo creo, compañero Piter, que no es necesario llamar traidores a una parte de los costeños. Que ellos hayan votado diferente a nuestra línea política se llama democracia, sí”, enfatizó de manera contundente.

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Además, aprovechó el momento para lanzar un dardo a los resultados de su contraparte. “Si todos los costeños hubiesen votado por nuestro candidato, sería igual de sospechoso a lo que vimos en una mesa de votación en la que (Iván) Cepeda ganó el 100%”, señaló.

Por último, insistió que el voto libre es un derecho y, ahora, que ya hay presidente electo, hizo una invitación a celebrar con tranquilidad y esperanza los resultados. “Ya ganó nuestro candidato, lo demás sobra. Ahora a disfrutar el tiempo y ojo, los mensajes bruscos no vienen de nuestra parte”, concluyó.