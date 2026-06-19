En redes sociales se ha viralizado un video protagonizado por varios artistas de música popular, incluida Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez, expresando abiertamente su respaldo a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

El videoclip ha llamado la atención de cientos de internautas en las plataformas digitales porque aparecen reconocidos rostros del género, como Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy y Juan Pablo Navarrete.

Él es Manuel García Rulfo, el misterioso hombre que fue visto con Shakira en un hotel

Además, el inesperado pronunciamiento de los artistas llega a pocos días de una jornada decisiva para el país, pues el próximo 21 de junio los colombianos participarán en las votaciones correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

En este contexto, las reacciones a la publicación no se hicieron esperar, provocando incluso comentarios de algunas personalidades públicas, entre ellas el comediante Álvaro Leiva, más conocido por su nombre artístico, Piter Albeiro.

Tras ver el video protagonizado por los intérpretes de música popular y Sonia junto a De la Espriella, el también empresario recurrió a su cuenta de X para compartir su opinión, en línea con la postura política que ha expresado públicamente en repetidas ocasiones a través de esta misma red social.

Piter Albeiro habló sobre esta persona que marcó su vida. Foto: YouTube Camino al éxito

Desde su perspectiva, Piter Albeiro interpretó el mensaje de respaldo de los artistas al líder del movimiento Defensores de la Patria como una expresión ante la preocupación que sienten al recorrer distintas regiones del país para cumplir con sus presentaciones.

Según señaló, ese sentimiento estaría marcado por la incertidumbre y el temor ante posibles hechos de inseguridad, como ocurrió con el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala.

“A muchos de nuestros artistas les da miedo ya ir a cantar a ciertas regiones y que los secuestren como hicieron con el hijo de Giovanny Ayala, los grupos terroristas hasta de eso quieren privar a sus comunidades“, escribió el humorista en su publicación.

A partir de esa reflexión, Piter Albeiro aprovechó el espacio para dirigirse a los colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial. En su mensaje, instó a los ciudadanos a analizar muy bien su decisión en las urnas y a tener en cuenta los retos que enfrenta el país en materia de seguridad.

Yeferson Cossio reveló el destino del millón de dólares que ganó tras apostar por Colombia en el Mundial 2026

“Colombia, es hora de que derrotemos el MIEDO Y EL TERRORISMO URBANO, RURAL Y TRANSNACIONAL”, agregó.

Con su reacción, el humorista volvió a dejar en evidencia su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, una postura que ha expresado públicamente en distintas ocasiones a través de sus redes sociales.