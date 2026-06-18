La “última voluntad” de Yeison Jiménez: el sorpresivo respaldo de su esposa Sonia a la campaña de Abelardo de la Espriella

A tres días de celebrarse la jornada electoral definitiva en el país, el panorama político de las elecciones presidenciales ha sumado un nuevo componente de opinión pública desde el sector cultural. Sonia Restrepo, viuda del reconocido cantautor de música popular Yeison Jiménez, manifestó públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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En el encuentro, que reunió a diversas figuras visibles del género popular, se hizo alusión a la postura política que el fallecido artista mantuvo en vida, argumentando que su voluntad se alineaba con el proyecto del abogado y aspirante de derecha.

De acuerdo con un registro audiovisual difundido en plataformas digitales y reseñado en los confidenciales de SEMANA, la reunión se llevó a cabo en una propiedad rural con la asistencia de destacados exponentes de la música y el entretenimiento nacional, entre ellos, Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñónez, Juan Pablo Navarrete y Jéssica Cediel. Durante el intercambio, los artistas dialogaron con De la Espriella sobre las perspectivas económicas del país y las garantías para el desarrollo del emprendimiento privado.

El cantante Ciro Quiñónez introdujo la participación de la viuda del intérprete de ‘Aventurero’, señalando: “Y la voluntad de Jesús, doctor, antes de que acabara la campaña, iba a venir a darle su respaldo. Y aquí está Sonia”. Acto seguido, Sonia Restrepo intervino para ratificar su posición: “Ponerse la camiseta de decir que soy con Abelardo. Estuve para apoyarlo y estaré siempre con los deseos de él, que también son mis deseos. Cuenta conmigo para todo”.

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella agradeció el gesto y rememoró un contacto previo al fallecimiento del artista: “Un mes antes del accidente (...) llegaron ustedes al aeropuerto; antes de entrar, recibí la llamada de él. Gracias, Sonia, gracias por estar aquí. Es muy importante para mí contar con tu apoyo”.

El material de video contrasta las afirmaciones del encuentro con declaraciones previas del propio Yeison Jiménez en las que fijaba su postura frente al espectro político de cara a las elecciones presidenciales. “Todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como desee acerca de política. Y mi pensamiento personal es que no estoy dispuesto a pasar dos periodos de estos. Si gana un presidente de izquierda las próximas elecciones, al otro día me voy de Colombia”, se escucha decir al cantante en el fragmento recopilado.

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El cantante Pipe Bueno también intervino en la reunión para resaltar el valor del mérito y el origen social del empresariado, conectando la historia de Jiménez con el contexto laboral actual: “Mira que es un tipo con una historia típica del colombiano que viene raso desde abajo, camellador, pero que comprende cómo funciona realmente el tema de salir adelante por el mérito de que uno se la suda y ayuda también a los demás construyendo empresas”.

Frente a estas apreciaciones, De la Espriella expuso sus principales premisas de campaña orientadas al fortalecimiento corporativo, señalando que bajo su eventual mandato “las empresas van a costar dos, tres y cuatro veces más”, argumentando que la valorización del sector privado es la vía idónea para generar empleos de mayor calidad en el territorio nacional, en contraposición a los modelos económicos de la izquierda que, según su criterio, forzarían el cierre de establecimientos comerciales.