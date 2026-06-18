Cantantes de música popular apoyan a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella recibió el apoyo de varios cantantes de música popular colombiana de cara a la segunda vuelta presidencial que se disputará este domingo 21 de junio.
El candidato se reunió con Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy, Juan Pablo Navarrete y la esposa del fallecido artista Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, quienes hicieron oficial su respaldo al abogado que busca convertirse en nuevo jefe de Estado.
“En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo“, prometió De la Espriella.
Qué alegría compartir con grandes exponentes de la música popular colombiana.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 18, 2026
Gracias por su cariño, por su respaldo y por demostrar que esta causa une a colombianos de todos los rincones y de todos los sectores. Ustedes también hacen parte de esta gran manada que sueña con una… pic.twitter.com/kKaUrLKBK5
A días de la segunda vuelta presidencial, el candidato ha recibido el respaldo de otros artistas conocidos por los colombianos, como la actriz Jessica Cediel.