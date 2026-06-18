Cantantes de música popular apoyan a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella recibió el apoyo de varios cantantes de música popular colombiana de cara a la segunda vuelta presidencial que se disputará este domingo 21 de junio.

El candidato se reunió con Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy, Juan Pablo Navarrete y la esposa del fallecido artista Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, quienes hicieron oficial su respaldo al abogado que busca convertirse en nuevo jefe de Estado.

La silueta de un tigre apareció en la fachada de importantes edificios de Cali

“En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo“, prometió De la Espriella.

A días de la segunda vuelta presidencial, el candidato ha recibido el respaldo de otros artistas conocidos por los colombianos, como la actriz Jessica Cediel.