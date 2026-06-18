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La silueta de un tigre apareció en la fachada de importantes edificios de Cali

La Alcaldía aseguró que no autorizó la proyección de las imágenes.

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Redacción Semana
18 de junio de 2026 a las 3:19 p. m.
La silueta de un tigre apareció proyectada en la fachada de edificios administrativos de Cali.
La silueta de un tigre apareció proyectada en la fachada de edificios administrativos de Cali. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales

La aparición de proyecciones de la silueta de un tigre, acompañada de las palabras “patria milagro”, en varios edificios de Cali, generó polémica en la ciudad.

Las figuras se presentaron en la noche del miércoles 17 de junio, justo cuando los ciudadanos se congregaban en lugares de la capital del Valle del Cauca para ver el partido de la Selección Colombia.

Mural Tigre.
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El dibujo del tigre fue proyectado en la Torre de Cali y en el CAM, dos importantes edificaciones desde las que operan la Alcaldía y otros despachos de carácter público, lo que despertó cuestionamientos a la administración de Alejandro Eder.

La Alcaldía respondió que no autorizó la proyección de esas imágenes y dijo que “como entidad pública, reiteramos nuestro llamado al respeto por los bienes e instalaciones del Estado y a mantener estos espacios al margen de la contienda política”.