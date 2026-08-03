Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que el presidente Gustavo Petro haría su último viaje internacional en las próximas horas.
Aunque se pensó que su último desplazamiento internacional había sido a Cuba, Petro prepara ahora un viaje a Estados Unidos.
Desde la Casa de Nariño aseguraron que se realizan las consultas pertinentes con el Gobierno de ese país para concretar el desplazamiento.
Por ahora, no se conocen más detalles logísticos del viaje, pero Petro publicó hace un par de días un mensaje sobre su intención de ir a Estados Unidos.
“Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EE. UU.; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto”, dijo.
Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton EEUU, pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto. https://t.co/r2q32JP5G1— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2026
En las próximas horas se conocerán más detalles del viaje. Este se produciría pocos días antes de que el mandatario termine su periodo.