CONFIDENCIALES

Gustavo Petro se va de viaje a cuatro días de dejar la Casa de Nariño. Esto se sabe

El mandatario cerrará su mandato con un total de 86 viajes internacionales.

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Redacción Confidenciales
3 de agosto de 2026 a las 7:58 p. m.
Gustavo Petro terminará su mandato como presidente el próximo 7 de agosto.
Gustavo Petro terminará su mandato como presidente el próximo 7 de agosto. Foto: Facebook Gustavo Petro.

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que el presidente Gustavo Petro haría su último viaje internacional en las próximas horas.

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Aunque se pensó que su último desplazamiento internacional había sido a Cuba, Petro prepara ahora un viaje a Estados Unidos.

Desde la Casa de Nariño aseguraron que se realizan las consultas pertinentes con el Gobierno de ese país para concretar el desplazamiento.

Por ahora, no se conocen más detalles logísticos del viaje, pero Petro publicó hace un par de días un mensaje sobre su intención de ir a Estados Unidos.

Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EE. UU.; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto”, dijo.

En las próximas horas se conocerán más detalles del viaje. Este se produciría pocos días antes de que el mandatario termine su periodo.