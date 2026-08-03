Personal del Hospital San Vicente de Paúl Caldas reclamó por presuntas presiones de un sindicato de anestesiología

Varios miembros del personal médico del Hospital San Vicente de Paúl Caldas se quejaron de supuestas prácticas de “presión” y “exclusión” por parte del sindicato de anestesiólogos Anestesiar.

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Según dijeron, el sindicato estaría limitando la libre participación de los especialistas de esta área que no pertenecen a la agremiación.

Desde la gerencia del hospital se advirtió que esta situación podría afectar la continuidad de los servicios que se ofrecen en el centro médico, especialmente aquellos dirigidos a la población más vulnerable de Antioquia. Además, afirmaron que este tipo de prácticas podrían estarse replicando en otras partes del país.

“Ningún gremio, sindicato o interés particular puede secuestrar la prestación de un servicio público esencial. Los médicos no pueden ser intimidados por ejercer libremente su profesión, los hospitales no pueden ser sometidos mediante amenazas de suspensión del servicio y los pacientes no pueden convertirse en instrumentos de presión económica”, aseguró el gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez Fernández.

En ese sentido, desde el hospital solicitaron la intervención del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría y otras entidades del orden nacional para verificar lo que está sucediendo.