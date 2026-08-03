El futuro de la Nueva EPS será una de las primeras decisiones del Gobierno De la Espriella. La ministra de Salud designada aseguró que no se contempla su liquidación, aunque sí una reducción de afiliados debido a su compleja situación financiera.

“La salud se salva entre todos”: el mensaje de Ana María Vesga tras su nombramiento como ministra de Salud

¿Qué pasará con la Nueva EPS en el Gobierno De la Espriella?

La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, aseguró que la prioridad será estabilizar la mayor EPS del país mediante un plan de choque que garantice la atención de los pacientes.

La decisión sobre una eventual capitalización dependerá de los análisis financieros que se realicen tras el empalme con el Gobierno saliente.

La situación de la Nueva EPS será una de las primeras pruebas para el Gobierno De la Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

La ministra de Salud designada anunció que la entidad será objeto de medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

En entrevista con Blu Radio, Ana María Vesga aseguró que el gobierno de De la Espriella no contempla liquidar la Nueva EPS, aunque sí considera necesario reducir el número de afiliados debido a la situación financiera de la entidad.

Vesga explicó que la Nueva EPS ocupa un lugar central dentro de las prioridades del nuevo Gobierno debido a que es la aseguradora con mayor número de afiliados del país, con cerca de 12 millones de usuarios.

Según indicó, el estado financiero de la entidad obliga a adoptar decisiones de fondo desde el inicio de la nueva administración.

La ministra designada señaló que una de las primeras tareas será desarrollar un proceso de empalme que permita establecer con precisión la situación económica y administrativa de la EPS.

Ese diagnóstico será determinante para definir el alcance de las medidas que implementará el Ministerio de Salud en coordinación con otras entidades del Estado.

Vesga señaló que la prioridad del nuevo Gobierno será garantizar la continuidad de la atención de los usuarios y avanzar en la recuperación financiera y operativa de la Nueva EPS, para garantizar la prestación de los servicios a millones de colombianos.

La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, señaló que el Gobierno entrante no contempla por ahora liquidar la Nueva EPS, aunque planteó la reducción del número de afiliados y el análisis de una posible capitalización. Foto: El País

Como parte de ese proceso, la futura ministra anunció que se pondrán en marcha planes de choque orientados a resolver algunos de los problemas que más afectan a los usuarios.

Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de la entrega de medicamentos y la reducción de las dificultades para acceder a consultas con médicos especialistas, aspectos que, según indicó, requieren atención inmediata.

La ministra de Salud designada señaló que no se contempla la liquidación de la Nueva EPS, pero sí será necesario que se reduzca el número de afiliados, toda vez que la situación financiera no da el margen de maniobra para que sea la entidad con mayor número de usuarios.

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Aunque no explicó cuál será el mecanismo para esa reducción ni si implicará traslados hacia otras EPS, la ministra insistió en que esa medida forma parte de una estrategia para hacer viable financieramente a la entidad y garantizar una mejor prestación de los servicios.

La inyección de recursos dependerá de los cálculos adicionales que se realicen sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como de los análisis que adelanten conjuntamente el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Nacional de Salud.

Solo después de ese proceso será posible determinar las necesidades financieras reales de la aseguradora.

Vesga tampoco descartó una eventual capitalización de la Nueva EPS. No obstante, evitó anticipar cómo se desarrollaría ese proceso.

El mensaje de la ministra designada es que la prioridad será garantizar la continuidad en la atención de los usuarios y recuperar la estabilidad de la EPS más grande del país.