Afidro le tendió la mano a la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga: propuso agenda conjunta para superar la crisis del sistema

Horas después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara el nombramiento de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud, comenzaron a conocerse las primeras reacciones del sector.

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Una de las más relevantes fue la de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que expresó públicamente su disposición para construir una agenda de trabajo con el Gobierno.

En un comunicado, el gremio felicitó a Vesga por su llegada al Ministerio y aseguró que acompañará la labor de quien tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los sectores más sensibles para los colombianos.

“Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera técnica, constructiva y articulada con el Gobierno Nacional en la búsqueda de soluciones que permitan responder a las necesidades de los pacientes y fortalecer el sistema de salud”, señaló Afidro.

La organización advirtió que el país atraviesa un momento complejo en materia sanitaria y aseguró que uno de los principales retos será recuperar la confianza de los ciudadanos, estabilizar financieramente el sistema y garantizar que los pacientes reciban oportunamente los tratamientos que requieren.

En ese sentido, insistió en que las diferencias políticas no deberían convertirse en un obstáculo para encontrar soluciones de largo plazo.

“Los desafíos actuales trascienden las diferencias ideológicas y requieren la pa rticipación de todos los actores del sector”, indicó el gremio, al tiempo que sostuvo que la prioridad debe centrarse en asegurar la continuidad de la atención y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema frente a los desafíos demográficos, epidemiológicos y tecnológicos.

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#SALUD La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO) reiteró su disposición para trabajar de manera técnica, constructiva y articulada con el Ministerio de Salud, que liderará Ana María Vesga, para “buscar soluciones que permitan responder a las… pic.twitter.com/2Gee5D4cYt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 30, 2026

Los cuatro ejes que propone Afidro

Como punto de partida para trabajar con el Ministerio de Salud, Afidro planteó una agenda basada en cuatro frentes estratégicos.

El primero apunta a consolidar una sostenibilidad financiera que permita garantizar el acceso continuo de los pacientes a medicamentos, tecnologías y servicios de salud.

que permita garantizar el acceso continuo de los pacientes a medicamentos, tecnologías y servicios de salud. El segundo busca impulsar un modelo centrado en los pacientes , con énfasis en el acceso oportuno a tratamientos innovadores y una atención de mayor calidad.

, con énfasis en el acceso oportuno a tratamientos innovadores y una atención de mayor calidad. La tercera propuesta se enfoca en fortalecer la innovación y la investigación, con el objetivo de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar los resultados en salud.

con el objetivo de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar los resultados en salud. Finalmente, el gremio planteó reforzar la articulación entre el Estado y los diferentes actores del sector, promoviendo decisiones basadas en evidencia técnica y trabajo conjunto.