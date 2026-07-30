Gremios reaccionan a la designación de Ana María Vesga en el Ministerio de Salud

El movimiento Pacientes Colombia dio su saludo a Ana María Vesga tras su designación como ministra de Salud y Protección Social. La llegada de la nueva funcionaria se produce en una coyuntura marcada por dificultades financieras, operativas y humanitarias en el sistema público de atención médica del país.

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Frente al inicio de la gestión, la organización que agrupa a 204 entidades ofreció su colaboración con el Ministerio de Salud. Las agrupaciones señalaron la urgencia de adoptar medidas que garanticen la continuidad en la entrega de medicamentos, la agilización de autorizaciones y la atención a personas con enfermedades crónicas y de alto costo.

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Con respecto a las expectativas de las organizaciones sociales, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, manifestó que la agrupación felicita a Ana María Vesga:

“Confiamos en que su gestión contribuya a abrir una etapa de diálogo y rigor técnico donde el sistema proteja la continuidad de los tratamientos”.

Empalme institucional y evaluación del estado financiero

Entre los requerimientos planteados por el sector destaca la realización de un proceso de empalme que presente el estado real del presupuesto.

Las organizaciones solicitaron un diagnóstico sobre las deudas del sector, la red de hospitales y la situación de las entidades promotoras de salud intervenidas por el Gobierno nacional.

#LaSaludEsLoPrimero



Por fin tenemos ministra, bienvenida Dra @AnaVesga_G estamos listos para recuperar el sistema de salud, cuente con nosotros, pacientes, cuidadores, familias y talento humano deben ser el centro del sistema de salud, Sr. Presidente @ABDELAESPRIELLA @jrestrp… https://t.co/tiq2ESrreL pic.twitter.com/eLY44HyjV8 — Pacientes Colombia (@Pacientesco) July 30, 2026

De igual forma, la plataforma ciudadana planteó la necesidad de fortalecer la independencia técnica de entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y el Instituto Nacional de Salud. Las instituciones requieren liderazgo y capacidad regulatoria para mantener las funciones de vigilancia sanitaria.

En el ámbito económico, la administración entrante tendrá el reto de tomar decisiones para ordenar los pagos y mejorar la liquidez. Los voceros enfatizaron que la estabilidad del sistema debe garantizar la prestación continua del servicio bajo reglas claras para aseguradores, prestadores y trabajadores.

Respaldo del gremio médico y propuesta de trabajo conjunto

#Salud | Jaime González, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, pidió el gremio médico rodear el nuevo gobierno y la gestión de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud.



“Debemos proteger al paciente y garantizar que la atención sea mejor”, indicó.… pic.twitter.com/Gg07LP2U3j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 30, 2026

Por su parte, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas respaldó el nombramiento de la funcionaria e hizo un llamado a la unidad del personal médico. La agremiación laboral enfatizó la importancia de atender la precarización del talento humano y las condiciones de las instituciones prestadoras públicas y privadas.

Sobre la disposición de los profesionales de la medicina para encarar la coyuntura, el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Jaime González confirmó la alegría por “la designación en la cartera de salud y ponemos a disposición la capacidad técnico-científica de nuestras sociedades para aportar soluciones a corto, mediano y largo plazo”.