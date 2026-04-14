El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que, a partir de este miércoles 15 de abril, entrará en funcionamiento el sistema de intercambio de datos médicos en el país.

Bajo esta nueva normativa, los pacientes en Colombia dejarán de iniciar sus procesos informativos desde cero cada vez que hagan un cambio de médico o de institución prestadora de servicios.

El Ministerio especificó que, de ahora en adelante, la información que posee la historia clínica de cualquier paciente registrado en la base de datos podrá ser consultada por cualquier entidad prestadora de servicios de salud, una medida con la que se busca agilizar los tiempos de respuesta y permitir diagnósticos con mayor contexto.

Esta nueva decisión quiere unificar toda la información de los pacientes en un solo lugar, en vez de que cualquier tipo de antecedente se quede en distintas clínicas y especialistas. Hasta la fecha, esta situación obligaba a los usuarios a repetir exámenes y reconstruir sus diagnósticos de manera constante.

Implementación y seguridad de los datos

Con la interoperabilidad, los profesionales de la salud podrán acceder a los datos relevantes del paciente, incluso si este ha sido atendido previamente en otra institución, siempre que esta se encuentre integrada a la red oficial del Ministerio.

Adiós a los trámites: la historia clínica digital será única y nacional desde este miércoles. Foto: FCV.

La implementación de este modelo se viene ejecutando desde octubre de 2025, periodo en el cual las instituciones iniciaron la adaptación técnica de sus sistemas para integrarse a la red de intercambio.

Durante estos meses, se desarrollaron jornadas de capacitación regional y espacios de formación virtual para el personal de salud, con el objetivo de asegurar que el flujo de información sea seguro y eficiente en todo el país.

¿Qué cambia en la práctica para el usuario?

En la operatividad diaria, la medida busca generar beneficios directos en la calidad del servicio. Los puntos clave de esta transformación incluyen:

Reducción en la repetición de exámenes médicos por falta de antecedentes.

Disminución en los tiempos de espera para la atención inicial.

Diagnósticos más precisos gracias al acceso a la información histórica.

Continuidad en los tratamientos médicos sin importar la ubicación geográfica del centro asistencial.

Esta redefinición en la circulación de la información busca mejorar la experiencia del ciudadano, especialmente en casos de patologías complejas que requieren múltiples especialistas.

Para los pacientes, la medida implica una reducción de trámites y de incertidumbre, permitiendo que la historia clínica acompañe al usuario dondequiera que se encuentre. A partir de esta semana, el documento médico deja de estar limitado a un solo archivo físico o digital en una única institución.