Superintendencia Nacional de Salud hizo cambios en los interventores de cinco hospitales prestadores de servicios de salud

La Superintendencia Nacional de Salud anunció cambios en la dirección de cinco hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que actualmente permanecen bajo medidas de intervención administrativa.

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La cadena Blu Radio publicó los cambios definidos por la entidad en las instituciones de salud del país.

#PrimiciaBlu La Superintendencia Nacional de Salud hizo cambios en los interventores de cinco hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud que permanecen bajo medida de intervención.



Los nuevos nombramientos corresponden a: Andrés Javier Manosalva Camargo en la… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 10, 2026

La decisión busca fortalecer los procesos de vigilancia, recuperación institucional y mejoramiento en la prestación de los servicios de salud a los usuarios en diferentes regiones del país.

Los nuevos nombramientos fueron oficializados por la entidad como parte de las acciones orientadas a garantizar una gestión eficiente de los recursos, optimizar la atención a los pacientes y avanzar en el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de cada proceso de intervención.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la designación de Andrés Javier Manosalva Camargo como nuevo agente especial interventor de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, institución que presta servicios a una amplia población de esta zona estratégica del país y que enfrenta retos relacionados con su sostenibilidad financiera y operativa.

Asimismo, la Superintendencia nombró a José Domingo Julio Pretelt al frente del Hospital La Misericordia de Calarcá, en el departamento del Quindío. El nuevo interventor tendrá la responsabilidad de liderar las acciones encaminadas a fortalecer la gestión administrativa y garantizar la continuidad de los servicios de salud para la comunidad.

En el departamento del Cesar, Lina María De Armas Daza asumirá la intervención de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, una de las instituciones hospitalarias más importantes de la región.

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Por su parte, Franco Romero Rentería fue designado como agente especial interventor del Hospital Luis Ablanque de la Plata.

Los nombramientos fueron compartidos de manera oficial. Foto: Supersalud.

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud nombró a Alfredo Enrique Villadiego Lora como nuevo interventor de la ESE Universitaria del Atlántico, entidad que integra una la red hospitalaria para la atención de los habitantes de ese departamento y que ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias.