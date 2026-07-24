Cero y van dos: Invima emitió alerta por producto de la marca de cosméticos de reconocido influencer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un reporte sobre la distribución de la “TINTA” de la marca ARANA SHOP. La entidad, tras una serie de investigaciones, pudo identificar que la venta de este artículo que se llevaba a cabo por redes sociales y páginas web no cumplía con las normativas establecidas por la ley.

Invima emitió alerta sobre el peligroso consumo de una bebida en polvo

Lo cual es aún más preocupante, teniendo en cuenta que hace días atrás esta misma entidad reportó que uno de los jabones faciales de la misma marca estaba siendo comercializado de la misma manera.

Invima emite alerta por comercialización fraudulenta de bebida promocionada como suplemento masculino

Ambos productos forman parte de la línea de venta de artículos cosméticos del reconocido influencer Jesus Arana Simancas, quien argumenta ser médico estético.

La autoridad reguladora confirmó que la mercancía no posee el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) para operar en el país. Por este motivo, las autoridades catalogaron el cosmético como un producto fraudulento, cuya comercialización en el territorio nacional infringe las normas sanitarias vigentes.

Jabón Arana. Foto: Invima

Desde la entidad explicaron que el uso de artículos sin registro representa un riesgo para los usuarios al carecer de certificación de calidad y seguridad. El Invima señaló que no existen garantías sobre los componentes, condiciones de fabricación, transporte ni almacenamiento del producto, lo que impide realizar la trazabilidad de la cadena de distribución.

Indicaciones directas para los consumidores

Frente a la detección del cosmético en el mercado digital, el organismo gubernamental entregó recomendaciones específicas para la población general. Las autoridades solicitaron abstenerse de adquirir productos sin registro vigente, recordando que el comercio en plataformas web suele facilitar la distribución de artículos no autorizados.

Para las personas que hayan comprado el artículo mencionado, la institución emitió directrices para evitar complicaciones de salud. El Invima recomendó: “Suspenda de inmediato el uso del producto TINTA marca ARANA SHOP y reporte a las personas o establecimientos que lo distribuyan a través del portal institucional”.

De igual manera, el instituto recordó a los ciudadanos que la verificación de registros sanitarios puede realizarse de forma gratuita. La consulta se efectúa en la página web oficial de la entidad, ingresando a la sección de Servicios en Línea para validar el estado de cualquier artículo de uso personal antes de su compra.

Directrices para las secretarías de salud y comercios

El organismo extendió instrucciones de control a las Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales en todo el territorio colombiano.

Las dependencias locales deberán ejecutar labores de inspección en los establecimientos de su jurisdicción e imponer las sanciones correspondientes en caso de hallar inventario de la marca señalada.

Finalmente, el documento institucional emitió una advertencia a los comerciantes, importadores y distribuidores del sector cosmetológico. El Invima manifestó: “Los establecimientos deben abstenerse de comercializar el producto identificado, bajo la posibilidad de ser sujetos de medidas de seguridad y procesos sancionatorios”.